Под Винницей в одном доме погибли трое маленьких детей

В Винницкой области спасатели обнаружили тела троих детей в одном доме. По предварительным данным, малыши погибли от отравления угарным газом.

Как сообщили в отделе коммуникации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, трагедия произошла в селе Голодьки Хмельницкого района Винницкой области. Об этом пишет "Интефакс-Украина"

21 октября в частном доме были обнаружены тела троих детей. Двум из них было – 5 лет и 3 года, возраст старшего ребенка не указывается. Также найден один взрослый человек в бессознательном состоянии. Его немедленно госпитализировали в больницу.

Отмечается, что сотрудники ГСЧС не обнаружили следов пожара и по предварительным данным, причиной смерти детей стало отравление угарным газом.

"21 октября в ГСЧС поступила информация, что в с. Голодьки Хмельницкого района в частном жилом доме обнаружены тела 3 погибших (из них 2 детей 2015 и 2017 г.р.) и 1 человека в бессознательном состоянии, госпитализированного в больницу", - сказано в сообщении ведомства. Детали трагедии устанавливаются.

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