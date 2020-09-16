В Виннице выливают помои прямо на дорогу: вернулись в средневековье?

В Виннице продавщицу "подловили" в момент, когда она выливала помои на дорогу. Странный инцидент произошел около рынка "Урожай" по улице Пирогова. Сообщается, что женщина является работницей одной из торговых точек около рынка. Детали инцидента рассказывают в сообществе "Муніципальна варта м. Вінниця" в Facebook.

Как сообщается, информацию о странных действиях со стороны продавщицы, записанную на видеокамеры, передали в полицию.

"Гражданка непринужденно выливала помои прямо на дорогу по ул. Пирогова (Урожай), однако попала под обзор камер Ситуационного центра, работники которого круглосуточно наблюдают за нашим городом. Информация была передана инспекторам Муниципальной стражи и в результате на ФЛП, владельца торговой точки, сотрудники которой таким образом избавлялись жидких отходов, составлен протокол об административном правонарушении по ст. 152 КУоАП", - пишут в Муниципальной страже.

Судя по снимкам, нечистоты выбрасывались из точки продажи фастфуда.

В Виннице продавцы выливают помои на дорогу (фото: facebook.com/Муніципальна варта м Вінниця)

В комментариях сообщили о необходимости проверки еще нескольких адресов, где из-за похожих действий продавцов стоит жуткая вонь.

"Вы бы еще просмотрели пару камер (если они там есть) по улице Привокзальной от Шмидта до ворот оптового рынка. Поналивает Sukynva, с магазинов - вонизм аж глаза режет", - комментирует один из пользователей.

Также одна из винничанок попросила обратить внимание на вывоз строительного мусора.

"А вывоз камазов строительного мусора в сторону Вышинского проигнорировали. Ну и, это не водичка на дорогу", - сетует жительница Винницы.

Напомним, что ранее секонд-хенд в Виннице попал в скандал из-за Путина.

Ранее мы сообщали о том, что под Полтавой загорелась свалка.