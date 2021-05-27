В Виннице пьяная мать упала на коляску с ребенком: поднимали прохожие

На кадрах видео видно, как у нетрезвой матери просто заплетаются ноги и стоять на них она практически не может. Она толкает коляску с младшим ребенком, а рядом с ней идет маленькая девочка.

В какой-то момент ноги женщины окончательно отказываются ее держать, и она падает на коляску, коляска падает на землю вместе с ребенком внутри. Встать снова на ноги женщина самостоятельно не смогла. Она скатилась с коляски на землю и осталась лежать.

Случайный прохожий увидел ползание по земле и подошел помочь женщине. Сначала он поднял коляску, а потом поднял на ноги и горе-мать. Женщина вцепилась в коляску и покатила ее дальше.

Как утверждают очевидцы, ребенок в коляске обошелся без травм, но неравнодушные зрители данного инцидента позвонили в полицию.

Видео инцидента можно посмотреть вот тут.