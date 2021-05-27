В Виннице пьяная мать упала на коляску с ребенком: поднимали прохожие

Нетрезвую молодую маму обнаружили в Виннице. Женщина отправилась на прогулку с двумя детьми, один из них был в коляске. Она едва держалась на ногах и в какой-то момент просто упала на коляску и перевернула ее вместе с ребенком.
Видео инцидента опубликовали в сообществе "Вартові Еспресо" в Facebook.
На кадрах видео видно, как у нетрезвой матери просто заплетаются ноги и стоять на них она практически не может. Она толкает коляску с младшим ребенком, а рядом с ней идет маленькая девочка.
В какой-то момент ноги женщины окончательно отказываются ее держать, и она падает на коляску, коляска падает на землю вместе с ребенком внутри. Встать снова на ноги женщина самостоятельно не смогла. Она скатилась с коляски на землю и осталась лежать.
Случайный прохожий увидел ползание по земле и подошел помочь женщине. Сначала он поднял коляску, а потом поднял на ноги и горе-мать. Женщина вцепилась в коляску и покатила ее дальше.
Как утверждают очевидцы, ребенок в коляске обошелся без травм, но неравнодушные зрители данного инцидента позвонили в полицию.
Видео инцидента можно посмотреть вот тут.
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