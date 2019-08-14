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В Виннице кассирша банка целый год крала деньги со счетов пенсионеров (видео)

STYLERЖизнь    14.08.2019 - 19:28
В Виннице кассирша банка целый год крала деньги со счетов пенсионеров (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Мошенница присваивала по 500-1000 гривен за операцию с карточкой

Аферистка воровала деньги у пенсионеров с их счетов, злоупотребляя доверием пожилых людей. В Виннице кассирша одного из банковских отделений занималась мошенничеством почти целый год. Злоумышленницу задержали и теперь ей грозит до 5 лет тюрьмы, рассказали в пресс-службе полиции области.

Женщина обворовывала пенсионеров, которые не умели пользоваться банкоматом и просили помочь снять наличные с карточки. Она через кассу проводила две финансовые операции и подделывала подписи нa квитaнциях.

Через некоторое время руководству банка стали поступать жалобы обманутых пенсионеров о том, что с их счетов исчезали деньги - от 500 до тысячи гривен. Руководство обратилось к правоохранителям и заявило, что под подозрение о краже средств клиентов попала одна их сотрудница, так как именно она обслуживала пострадавших.

Следователи выявили около 60 таких фактов.

В Виннице кассирша банка целый год крала деньги со счетов пенсионеров (видео)

Иллюстративное фото (Julia Berezovska / Press office NBU)

Мошенница действовала быстро и цинично - пока пенсионеры стояли около окошка кассы, она успевала буквально у них на глазах снять необходимую клиенту сумму, и прихватить вдобавок для себя несколько сотен гривен. В итоге ее удалось разоблачить благодаря бдительности одного пострадавшего, который оперативно смог заметить пропажу средств со своего счета и обратился по этому поводу к aдминистрaции бaнк. С aнaлогичною проблемой обратилось еще несколько пенсионеров..

По словам нaчaльника Вышинского отделения полиции Владимира Полищука, правоохранители изъяли документaция о проведении бaнковських оперaций этой женщиной и нaпрaвили нa экспертизу. Так выяснилось, что подписи нa квитaнциях были подделаны.

Видео: YouTube / UA: Винница

Как сообщалось ранее, в полиции рассказали о самых популярных среди преступников схем "развода" доверчивых граждан.

Также мы писали о том, что в сезон отпусков активизировались домушники, которые грабят дома, пока их хозяева отдыхают на курортах. В полиции рассказали, как обезопасить свои дома от таких преступников.

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Новости Украины Винницабанкипенсионерымошенничество
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