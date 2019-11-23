Винник примет участие в Танцах со звездами 2019: его поддержут DZIDZIO и Серега

Олег Винник порадует всех одиноких волчиц своим появлением на популярном шоу Танцы со звездами 2019, долгожданный финал которого состоится уже в это воскресенье, 24 ноября. Также в программу приглашены звезды с перфомансом, но их имена станут приятным сюрпризом.

В финале шоу появится DZIDZIO (пресс-служба)

Так, на этот раз балкон будут вести поочередно сразу несколько ведущих. Поклонницы шоу снова увидят популярного вожака всех волчиц страны - певца Олега Винника. Ради поддержки своих коллег по паркету на проект вернутся DZIDZIO и Серега. Они также будут встречать участников после выступлений и первыми услышат оценки судей. К звездам также присоединится украинская певица Ольга Горбачева и солистка украинской группы "The Hardkiss" Юлия Санина.

Cерега будет встречать уастников на балконе (пресс-служба)

Также в это воскресенье будут названы фавориты VIVA! Кто получит престижную награду, зрителям станет известно уже скоро.

Напомним, в женском суперфинале победителем станет та пара, которая наберет наибольшее количество баллов в сумме по результатам оценок судей за все выступления и зрительского голосования. Поклонники уже успели назвать самой техничной парой Анну Ризатдинову и Александра Прохорова. Именно их танцы довольно часто покоряли судей проекта, которые неоднократно высоко оценивали выступления спортсменки.

Самыми страстными считаются Ксения Мишина и Женя Кот. Их чувства и сексуальность были неотъемлемой частью всех выступлений. А народной любовью сезона стала Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, трогательные выступления пары не оставляют равнодушным никого и всегда сопровождаются громкими аплодисментами и овациями.