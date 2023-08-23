Возникнет диарея и даже тошнота: какие продукты не следует есть вместе на завтрак

Завтрак - важный прием пищи, от которого зависит то, как мы будем чувствовать себя в течение дня и состояние нашего здоровья в целом. Некоторые продукты нельзя совмещать между собой, чтобы не навредить здоровью.

Какие продукты нельзя совмещать

Британский врач Аббаса Канани рассказал, что существует несколько правил, на которые следует обращать внимание при приготовлении завтрака.

Он отметил, что самыми неприятными утренними продуктами для желудка он называет йогурт и апельсиновый сок. Именно это сочетание является одним из наиболее распространенных.

Йогурт и цитрусовые могут стать причиной возникновения газов, вздутия живота и других расстройств.

Все из-за кислоты в цитрусовом соке, которая может раздражать желудок. Как результат - газы, диарея, запоры и даже тошнота.

Если вы страдаете от проблем с кишечником при потреблении йогурта и фруктов, то это, вероятно, из-за непереносимости лактозы.

Греческий йогурт содержит множество питательных веществ, от витамина B12 до кальция и йода. Это может улучшить здоровье костей, нормализовать кровяное давление. Неплохо добавлять в йогурт фрукты или ягоды.

Как и с любым выбором продуктов питания, лучше всего прислушиваться к своему телу и делать правильный выбор.

Чего не стоит есть утром

Кофе

Многие любят пить кофе утром, но эта привычка может закончиться гастритом. Кофе обладает высокой кислотностью и отрицательно влияет на кислотность желудочного сока.

Кофе лучше пить слегка остывший и только после завтрака, а не до него.

Банан

Фрукт содержит много магния, который, несомненно, нужен организму. Но на пустой желудок их лучше не есть, чтобы не нарушить кальциево-магниевый баланс организма.

Копчености

Важно помнить, что копчености вообще не полезны для организма, а употреблять их в пустой желудок тем более не стоит. Это очень тяжелая пища для желудка, которая долго переваривается и может вызвать спазмы.

Сырые овощи

Свежие овощи безусловно очень полезны, но не натощак. Их лучше съесть уже после завтрака или отложить до обеда. В сырых овощах много кислоты, раздражающей желудок и его слизистые. Особенно много кислот в помидорах, перце, луке, чесноке.