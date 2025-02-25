Виникає у 70%: педіатр назвала поширений серед дітей стан

Поширеним станом у малюків є кірочки на голові білого або жовтого кольору. Близько 70% тримісячних дітей мають молочні кірочки, тому батькам варто знати, що робити.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку педіатра Дарії Власенко.
За словами медика, вони можуть бути не тільки на голові, але і на бровах, повіках, вухах, носі, шиї та ділянці під підгузком. Виникають кірочки від трьох тижнів до двох місяців після народження і надзвичайно часто зустрічається у немовлят.
При догляді батькам варто бережно масажувати шкіру голови пальцями або м’якою мочалкою, щоб зняти лусочки. Не дряпайте і не чешіть. Мийте голову дитячим шампунем 1 раз на день. Перед змиванням акуратно розчешіть лусочки м’якою щіточкою або гребінцем із дрібними зубчиками.
Якщо лусочки важко знімаються, нанесіть спеціальні засоби, залиште на 20 хвилин, потім розчешіть і вимийте шампунем. Важливо добре промити шкіру.
Після зникнення кірочок мийте голову малюка 2-3 рази на тиждень м’яким шампунем, щоб запобігти повторному утворенню лусочок.
Нанесення олії на шкіру може посилювати утворення лусочок, краще використовувати спеціальні кератолітичні засоби.
При молочних кірочках:
Основні причина - посилена робота сальних залоз та грибок Маласезія.
Будьте максимально обережні, вичісуючи кірочки малюкові з відкритими тім’ячками. Не вийде прибрати всі кірочки за один раз, розраховуйте на декілька процедур с перервами у декілька днів. Процес має бути поступовим, комфортним для дитини і безпечним для здоров'я.
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