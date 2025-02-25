Виникає у 70%: педіатр назвала поширений серед дітей стан

Чому виникають кірочки

За словами медика, вони можуть бути не тільки на голові, але і на бровах, повіках, вухах, носі, шиї та ділянці під підгузком. Виникають кірочки від трьох тижнів до двох місяців після народження і надзвичайно часто зустрічається у немовлят.

При догляді батькам варто бережно масажувати шкіру голови пальцями або м’якою мочалкою, щоб зняти лусочки. Не дряпайте і не чешіть. Мийте голову дитячим шампунем 1 раз на день. Перед змиванням акуратно розчешіть лусочки м’якою щіточкою або гребінцем із дрібними зубчиками.

Якщо лусочки важко знімаються, нанесіть спеціальні засоби, залиште на 20 хвилин, потім розчешіть і вимийте шампунем. Важливо добре промити шкіру.

Після зникнення кірочок мийте голову малюка 2-3 рази на тиждень м’яким шампунем, щоб запобігти повторному утворенню лусочок.

Що може посилювати утворення кірочок

Нанесення олії на шкіру може посилювати утворення лусочок, краще використовувати спеціальні кератолітичні засоби.

При молочних кірочках:

не повинно бути свербіжу

вони не заразні

це не алергія

це не погана гігієна

Основні причина - посилена робота сальних залоз та грибок Маласезія.

Будьте максимально обережні, вичісуючи кірочки малюкові з відкритими тім’ячками. Не вийде прибрати всі кірочки за один раз, розраховуйте на декілька процедур с перервами у декілька днів. Процес має бути поступовим, комфортним для дитини і безпечним для здоров'я.