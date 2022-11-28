"Він виявився нормальним": Андрій Хливнюк відверто розповів, з ким із росіян спілкується з передової

Андрій Хливнюк відверто поділився, що на передовій час від часу спілкується із росіянами, які підтримують Україну. Артист каже, що вони заздалегідь очікують негативної реакції від нього.

"Я іноді спілкуюся з росіянами, які перебувають тут або на лінії фронту роблять роботу свою різну, журналістську. Багато з них починають розмову: "Привіт. Якщо хочеш, можеш плюнути мені в обличчя одразу, а потім я обітруся і почнемо вже далі якось шукати спільну мову". Я сміюся з цього і розумію, що людина адекватна, самоіронічна і нормальна", - поділився Хливнюк.

Андрій Хливнюк на передовій (фото: instagram.com/andriihorolski)

Лідер гурту "Бумбокс" також розповів, що ніхто із його знайомих і друзів з Росії жодного разу мне написав йому після 24 лютого. Однак з деким Андрій все-таки підтримує зв'язок досі.

"Я продовжую товаришувати з Нойзіком Ванею. Тому що дуже чітко й одразу все зрозуміло стало йому. Він виявився живим, нормальним, тверезим чоловіком, який одразу сказав: "Все зрозуміло. Це п*здець. Всі збожеволіли. Треба бігти й збирати гроші на те, щоб допомогти вам", - розповів Хливнюк.

Російський репер MC Noize не підтримав воєнні дії Росії проти України та виїхав за кордон. Він почав збирати кошти на допомогу українським військовим під час своїх концертів і відверто критикувати режим Путіна. Через це співака визнали "іноагентом".

Російський репер MC Noize (фото: instagram.com/noizemc)

Нагадаємо, що з початком повномасштабної війни Андрій Хливнюк долучився до ЗСУ та відкрив свій благодійний фонд. А саме 24 лютого відео, де він на Софійській площі в Києві виконує "Червону калину" миттєво розлетілося соціальними мережами.