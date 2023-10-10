Він - Герой України. Головного воєнкома Львівщини звільнили через місяць після призначення, - ЗМІ

Що відомо про ймовірне звільнення Чаюка

Як пише видання LVIV.MEDIA з посиланням на джерела у Міністерстві оборони України Чаюка було звільнено з посади наказом Валерія Залужного, який головнокомандувач ЗСУ нібито підписав 6 жовтня.

Там нібито йдеться про те, що полковник Чаюк "звільнений з посади начальника Львівського ТЦК та СП та призначений на посаду заступника командира однієї з військових частин".

"Інформації хто наступним очолить Львівський обласний територіальний центр комплектування ще немає", - пише ЗМІ.

Денис Чаюк очолив обласний ТЦК у вересні (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

У свою чергу представники ТЦК інформацію про ймовірне звільнення Чаюка не підтвердили, але й не спростували.

Речниця обласного військкомату Марія Левко вранці 10 жовтня у коментарі львівському виданню ZAXID.NET сказала, що "на даний момент Денис Чаюк перебуває на робочому місці і виконує свої службові обов’язки".

Денис Чаюк очолив обласний ТЦК у вересні (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

Зауважимо, що підписаний Залужним наказ, про який пишуть ЗМІ, не опублікований на жодному з офіційних державних онлайн-ресурсів.

Якщо інформація про звільнення Чаюка правдива, то вийде, що він очолював обласний військкомат трохи більше місяця.

Хто такий Чаюк

41-річний полковник - учасник російсько-української війни, брав участь у боях за Луганський аеропорт та Дебальцеве, був заступником командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади.

У березні 2022 року під час визволення села Малинівка Запорізької області Чаюк отримав поранення через ворожу гранату.

За особисту мужність та результативність у боях з окупантами, знищення техніки й живої сили ворога у квітні того ж року президент Володимир Зеленський присвоїв Чаюку звання Героя України.

Денис Чаюк - Герой України (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

У вересні 2023-го Денис наказом Залужного був призначений керівником Львівського обласного ТЦК та СП.

Це сталось після того, як президент своїм указом звільнив усіх попередніх обласних військкомів.

Денис Чаюк був призначений наказом Залужного (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

За час перебування Чаюка на посаді очолюваний ним ТЦК потрапив у скандал через те, що працівники Самбірського районного військкомату силоміць утримували в центрі комплектування чоловіка і били його.