Виміряйте тиск прямо зараз: лікар назвала помилку, яку роблять багато жінок

Лікарі вважають, що всі жінки мають знати свій кров'яний тиск. Це допоможе їм уберегтися від дуже серйозних та навіть смертельних захворювань. Іноді симптоми гіпертонії часто плутають із тривогою, стресом чи менопаузою.

Ставтеся до показників тиску завжди серйозно

За словами професора Нідерландського Медичного Університету Радбауд Анджели Маас, серцево-судинні захворювання є основною причиною смерті жінок.

"Ризик серцево-судинних захворювань збільшується при нижчому рівні артеріального тиску у жінок в порівнянні з чоловіками. Мій заклик до всіх жінок: серйозно поставтеся до свого кров'яного тиску, знайте свої показники й переконуйте лікаря, якщо вони високі, вам потрібне лікування. Не варто недооцінювати довгострокові наслідки високого кров'яного тиску", - наголошує професор.

Вона зазначає, що жінки повинні регулярно перевіряти свій тиск, знати основні показники та реагувати одразу навіть на найменші коливання у самопочутті.

Чому гіпертонія дуже небезпечна

Високий кров'яний тиск у медицині називають гіпертонією. Часте чи регулярне підвищення кров'яного тиску створює навантаження на кровоносні судини, серце та інші органи.

Якщо гіпертонію не лікувати, це в рази збільшує ризик серйозних проблем зі здоров'ям, таких як інсульти або серцеві напади.

"Попри її важливість, ми знаємо, що гіпертензія частіше недооцінюється і не лікується, або лікується недостатньо у жінок порівняно з чоловіками", - наголошує Анджела Маас.

Вона додала, що у чоловіків гіпертонія зустрічається найчастіше вже у віці до 50 років. А у жінок вона починає розвиватися трохи згодом, тому що організм починає змінюватися після менопаузи.

І часто буває так, що початок гіпертонії плутають з іншими речами – наприклад, з менопаузою, тривогою та стресом.

Чому гіпертонія більш небезпечна для жінок

За словами фахівців у сфері серця, гіпертонія в середньому віці небезпечніша для жінок, ніж для чоловіків того ж віку. І вона є сильним фактором ризику зниження когнітивних функцій та деменції.

При цьому ймовірність інсульту зростає за більш низького рівня артеріального тиску у жінок, ніж у чоловіків. Високий кров'яний тиск також підвищує ризик серцевої недостатності у жінок утричі порівняно з дворазовим у чоловіків.

"Гіпертонія зараз визначається як систолічний артеріальний тиск не менше 140 мм рт. ст. та/або діастолічний артеріальний тиск 90 мм рт. ст. або вище. Але точаться дискусії про те, чи повинні нормальні значення артеріального тиску бути нижчими у жінок по порівняно з чоловіками", - наголошує професор Анджела.

Вона зазначає, що необхідні додаткові дослідження, перш ніж буде внесено будь-які зміни та рекомендації щодо лікування. Але найближчими роками поріг артеріального тиску в жінок можуть зробити нижче, ніж у чоловіків.

Крім того, у жінок є і додаткові фактори, які можуть у зрілому віці викликати гіпертонію. Це схильність до мігрені з підліткового віку, наявність двох і більше викиднів, гіпертонія під час вагітності та прееклампсія.