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Вілл Сміт відверто висловився про скандал з Diddy: "Я не говорив про це публічно"

Субота 14 грудня 2024 09:55
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Вілл Сміт відверто висловився про скандал з Diddy: "Я не говорив про це публічно" Вілл Сміт (фото: instagram.com/willsmith)
Автор: Любов Блажко

Американський актор і виконавець Вілл Сміт висловився про скандал з репером Diddy, який перебуває у в'язниці після звинувачень у рекеті й секс-торгівлі.

Що з цього приводу сказав його зірковий колега, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання TMZ.

Що Вілл Сміт каже про Шона Комбса

Так, актор заперечив будь-який зв'язок із музичним магнатом та його злочинами. Володар "Оскара" презентував нову пісню, виступивши в театрі Observatory North Park 12 грудня. І у перерві між піснями Сміт звернувся до шанувальників, коментуючи меми про його зв'язок із Шоном.

"У світі, де ми зараз живемо, справді важко розрізнити, що правда, а що ні. Я бачив ваші меми і все інше, і деякі з цих речей справді є смішними. Я не говорив про це публічно, але я хочу чітко сказати: у мене немає нічого спільного з Паффі. Я не був поруч із цим чоловіком і не робив нічого дурного", - заявив зі сцени 56-річний Сміт.

Раніше актора, як відомо, могли сфотографувати разом із Diddy під час заходів.

"Тож щоразу, коли ви щось таке почуєте, знайте, що це проклята брехня", - також заявив знаменитість.

Вілл Сміт відверто висловився про скандал з Diddy: &quot;Я не говорив про це публічно&quot;Вілл Сміт (фото: instagram.com/willsmith)

Що стосується Комбса, то 55-річний артист знаходиться у федеральному ув'язненні Нью-Йорка після того, як у вересні йому пред'явили звинувачення в секс-торгівлі, рекеті та транспортуванні людей із метою проституції.

Згідно із заявами, виконавець змушував жінок брати участь у так званих "фрік-оффах", які прокуратура описує як "продумані та створені сексуальні вистави". Прокурори заявляють, що під час обшуків у будинках Комбса в Лос-Анджелесі та Маямі влада знайшла "непристойні запаси" наркотиків та близько тисячі пляшечок дитячої олії.

Вілл Сміт відверто висловився про скандал з Diddy: &quot;Я не говорив про це публічно&quot;P. Diddy (фото: Вікіпедія)

Комбс заперечує усі звинувачення. Його адвокати неодноразово подавали апеляції та заяви про звільнення під заставу, проте всі вони були відхилені. Комбс залишатиметься за ґратами до суду, який відбудеться у травні наступного року.

У нещодавньому своєму ролику Сміт жартував зі сцени, що він "навіть не любить дитячу олію", ще раз заперечуючи будь-який зв'язок із Шоном.

Пригадайте й інші зіркові скандали 2024 року.

Тим часом чоловік Бейонсе після звинувачень у зґвалтуванні зробив заяву.

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