Вікторія Бекхем у свої 50 років виглядає просто топ! У чому секрет молодості зірки

Вікторія Бекхем стала іконою стиля та фітнесу

Вона може похвалитися підтягнутими руками, міцними ногами та вбивчим пресом. Але як їй це вдалося, особливо після народження чотирьох дітей?

Тренерка та експерт з харчування зірки Сара Кампус розповіла, що у Вікторії суворий режим харчування та фітнесу. Тільки дотримуючись його селебріті має такий вигляд, як ми бачимо.

Що робить Вікторія у спортзалі

Екс-"перчинка" може здатися непохитною та правильною, але її соціальні мережі свідчать про те, що вона просто "звір" у спортзалі. Вікторія займається шість разів на тиждень, незалежно від свого розкладу.

Незважаючи на травму ноги у минулому, Вікторія залишалася максимально активною на тренуваннях.

У лютому 2024 року вона розповідала, що впала в спортзалі, хоча була взута, потім вона ходила на милицях, але все одно повернулася до зали.

Вікторія тренується 6 разів на тиждень (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Раніше знаменитість зосереджувалася лише на кардіотренуваннях, а тепер надає перевагу силовим.

У 2022 році колишній учасник команди Великобританії з дзюдо сказав, що тренування завжди є пріорітетом для Вікторії.

"Вона займається зі мною в тренажерному залі п’ять днів на тиждень - і навіть якщо вона подорожує, немає виправдань, і ми переходимо до онлайн-занять", - сказав він.

Наразі Вікторія замінила пробіжки довжиною 7 км на силові тренування.

Вікторія захоплюється силовими тренуваннями (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Окрім зали та студії фітнесу дизайнерка та мати чотирьох дітей також дуже активна на свіжому повітрі. Разом з чоловіком та дітьми вона поєднує корисне з приємним. Так вона обожнює теніс та водні лижі.

Вікторія обожнює теніс та водні лижі (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Як харчується Вікторія

Звичайно, важкі фізичні навантаження повинні доповнюватися правильним та збалансованим харчуванням. Раніше Вікторія говорила про те, що вона досить жорстка, коли справа доходить до її їжі.

Вона могла випити смузі на сніданок і обмежитися рибою з овочами на вечерю.

"З тих пір, як я зустрів її, вона їсть тільки рибу, приготовану на грилі, і овочі, приготовані на пару. Вона дуже рідко відмовляється від цього", - казав про дружину Девід Бекхем.

Але зараз гуру моди стала набагато менш себе обмежувати, бо збільшила свої фізичні вправи та прискорила метаболізм.

Кажуть, що вона більше не боїться вживати здорові жири, такі як горіхи та жирна риба. І вона їсть протягом дня, а не зосереджується на традиційному триразовому харчуванні.

Серед її улюблених перекусів - протеїнові коктейлі, мигдаль, фрукти та авокадо. Вікторія не вживає червоне м'ясо та молочні продукти, але інколи не відмовляється від тосту з цільнозернового хліба.

Бекхем зараз не рахує калорії та іноді дозволяє собі келих вина або шот текіли.

Наразі Вікторія не рахує калорії у їжі (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Вона дуже дисциплінована - ось секрет її успіху та стрункого тіла", - кажуть про неї всі тренери, які працювали колись з зіркою.

Вікі дуже дисциплінована (фото: Getty Images)