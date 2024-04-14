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Вікторія Бекхем поділилась знімками зі звабливої фотосесії

Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Юлія Любченко

Вікторія Бекхем не так часто ділиться своїми особистими фотографіями у соцмережах, адже жінка приділяє більше уваги своєму бренду та роботі. Але цього разу її фото засвітилися у відомому у глянці.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль Lovely 2 C U.

Вікторія Бекхем показала цікаві фото у глянці 

Вікторія Бекхем більшість свого часу приділяє роботі над брендом одягу, саме тому її особистий профіль соцмережі Instagram наповнений відео та фото її робіт. Вона не є прихильницею виставляти своє життя напоказ та демонструвати свою рутину. 

Але бувають виключення, коли жінка викладає свої сімейні фотографії або ж зі світських заходів. Також вона любить показувати, як доглядає за собою та як слідкує за фігурою у спортзалі. 

Цього разу у мережі з’явилися фотокартки Вікторії з фотосесії для відомого глянцю. Для цього жінка разом зі стилістами вибрала досить розкуті та сексуальні образи. 

Вікторія Бекхем у новій фотосесії (фото: instagram.com/lovely.2cu)

Спочатку колишня співачка показалась у білому брючному костюмі, де розстібнула піджак. Жінка розпустила волосся та накрутила локони. На фото вона сидить на стільці та дивиться в об’єктив. 

На другому фото дружина футболіста постала у чорному комплекті білизни та одягнула зверху бежевий тренч. Не образ, а мрія кожного чоловіка. Його зірка доповнила чорними чоботами. 

А от на третьому кадрі Бекхем лежить на стільці у напівпрозорій сукні, яка робить її більш витонченою та ніжною.

Вікторія Бекхем у новій цікавій фотосесії (фото: instagram.com/lovely.2cu)

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