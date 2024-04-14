Вікторія Бекхем поділилась знімками зі звабливої фотосесії
Вікторія Бекхем не так часто ділиться своїми особистими фотографіями у соцмережах, адже жінка приділяє більше уваги своєму бренду та роботі. Але цього разу її фото засвітилися у відомому у глянці.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль Lovely 2 C U.
Вікторія Бекхем показала цікаві фото у глянці
Вікторія Бекхем більшість свого часу приділяє роботі над брендом одягу, саме тому її особистий профіль соцмережі Instagram наповнений відео та фото її робіт. Вона не є прихильницею виставляти своє життя напоказ та демонструвати свою рутину.
Але бувають виключення, коли жінка викладає свої сімейні фотографії або ж зі світських заходів. Також вона любить показувати, як доглядає за собою та як слідкує за фігурою у спортзалі.
Цього разу у мережі з’явилися фотокартки Вікторії з фотосесії для відомого глянцю. Для цього жінка разом зі стилістами вибрала досить розкуті та сексуальні образи.
Вікторія Бекхем у новій фотосесії (фото: instagram.com/lovely.2cu)
Спочатку колишня співачка показалась у білому брючному костюмі, де розстібнула піджак. Жінка розпустила волосся та накрутила локони. На фото вона сидить на стільці та дивиться в об’єктив.
На другому фото дружина футболіста постала у чорному комплекті білизни та одягнула зверху бежевий тренч. Не образ, а мрія кожного чоловіка. Його зірка доповнила чорними чоботами.
А от на третьому кадрі Бекхем лежить на стільці у напівпрозорій сукні, яка робить її більш витонченою та ніжною.
Вікторія Бекхем у новій цікавій фотосесії (фото: instagram.com/lovely.2cu)
Раніше ми розповідали, що Вікторія Бекхем показала, як поєднує підбори та милиці у повсякденному житті.
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