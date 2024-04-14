Виктория Бекхэм поделилась снимками с соблазнительной фотосессии

Виктория Бекхэм не так часто делится своими личными фотографиями в соцсетях, ведь женщина уделяет больше внимания своему бренду и работе. Но на этот раз ее фото засветились в глянце.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -профиль Lovely 2CU.

Виктория Бекхэм показала интересные фото в глянце

Виктория Бекхэм большинство своего времени уделяет работе над брендом одежды, поэтому ее личный профиль соцсети Instagram наполнен видео и фото ее работ. Она не сторонница выставлять свою жизнь напоказ и демонстрировать свою рутину.

Но бывают исключения, когда женщина выкладывает свои семейные фотографии или же со светских мероприятий. Также она любит показывать, как ухаживает за собой и как следит за фигурой в спортзале.

В этот раз в сети появились фотографии Виктории с фотосессии для известного глянца. Для этого женщина вместе со стилистами выбрала довольно раскрепощенные и сексуальные образы.

Виктория Бекхэм в новой фотосессии (фото: instagram.com/lovely.2cu)

Сначала бывшая певица показалась в белом брючном костюме, где расстегнула пиджак. Женщина распустила волосы и накрутила локоны. На фото она сидит на стуле и смотрит на объектив.

На втором фото жена футболиста предстала в черном комплекте белья и надела сверху бежевый тренч. Не образ, а мечта каждого мужчины. Его звезда дополнила черными ботинками.

А вот на третьем кадре Бекхэм лежит на стуле в полупрозрачном платье, которое делает ее более утонченной и нежной.

Виктория Бекхэм в новой интересной фотосессии (фото: instagram.com/lovely.2cu)