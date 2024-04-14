ua en ru
Вс, 14 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Виктория Бекхэм поделилась снимками с соблазнительной фотосессии

Воскресенье 14 апреля 2024 22:28
UA EN RU
Виктория Бекхэм поделилась снимками с соблазнительной фотосессии Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Юлия Любченко

Виктория Бекхэм не так часто делится своими личными фотографиями в соцсетях, ведь женщина уделяет больше внимания своему бренду и работе. Но на этот раз ее фото засветились в глянце.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль Lovely 2CU.

Виктория Бекхэм показала интересные фото в глянце

Виктория Бекхэм большинство своего времени уделяет работе над брендом одежды, поэтому ее личный профиль соцсети Instagram наполнен видео и фото ее работ. Она не сторонница выставлять свою жизнь напоказ и демонстрировать свою рутину.

Но бывают исключения, когда женщина выкладывает свои семейные фотографии или же со светских мероприятий. Также она любит показывать, как ухаживает за собой и как следит за фигурой в спортзале.

В этот раз в сети появились фотографии Виктории с фотосессии для известного глянца. Для этого женщина вместе со стилистами выбрала довольно раскрепощенные и сексуальные образы.

Виктория Бекхэм поделилась снимками с соблазнительной фотосессии

Виктория Бекхэм в новой фотосессии (фото: instagram.com/lovely.2cu)

Сначала бывшая певица показалась в белом брючном костюме, где расстегнула пиджак. Женщина распустила волосы и накрутила локоны. На фото она сидит на стуле и смотрит на объектив.

На втором фото жена футболиста предстала в черном комплекте белья и надела сверху бежевый тренч. Не образ, а мечта каждого мужчины. Его звезда дополнила черными ботинками.

А вот на третьем кадре Бекхэм лежит на стуле в полупрозрачном платье, которое делает ее более утонченной и нежной.

Виктория Бекхэм поделилась снимками с соблазнительной фотосессииВиктория Бекхэм поделилась снимками с соблазнительной фотосессии

Виктория Бекхэм в новой интересной фотосессии (фото: instagram.com/lovely.2cu)

Ранее мы рассказывали, что Виктория Бекхэм показала, как сочетает каблуки и костыли в повседневной жизни.

Также читайте, что Виктория Бекхэм раскрыла секрет стройной фигуры.

Читайте РБК-Украина в Google News
модельєр Виктория Бекхэм Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Зеленский упрекнул Запад за промедление с помощью: небо защищается не риторикой
Зеленский упрекнул Запад за промедление с помощью: небо защищается не риторикой