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Віктор Розовий отримав важке поранення на фронті: в якому стані перебуває комік

Віктор Розовий (фото: instagram.com/viktor.rozoviy)
Автор: Юлія Любченко

Віктор Розовий, який перебуває на фронті вже тривалий час, отримав серйозну травму і тепер знаходиться у лікарні.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дружини Віктора в Instagram.

Що сталося з коміком-військовим

За словами дружини коміка, 21 березня ввечері під час виїзного завдання Вітя отримав складне осколкове поранення голови. 22 березня про це уже повідомили їм. Це дуже складна травма, і важко уявити, чого тільки вартувала евакуація. 

"Дякую за швидкі рішення та надану допомогу бійцям 2 та 3 роти протитанкового батальйону ОШБр, та врятоване життя усім, хто віз Віктора ті понад 200 км. Дякую команді нейрохірургів за надскладну операцію й усій лікарні за щоденну допомогу", - розповідає Ольга.

"Ці 2 тижні медики та рідні робили все, аби Вітя подолав період важкого стану. Доки стояло питання його життя, ми хотіли зберегти інформаційну тишу", - продовжує дружина Віктора.

Віктор Розовий отримав поранення на фронті (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

Як зараз почувається військовий

Ольга повідомляє, що Віктор дуже вольовий, тому, робить неймовірний успіх. Він уже у свідомості, намагається з ними спілкуватись та набирається сил для реабілітації. І немає жодних сумнівів, що він повністю відновиться.

“Будь ласка, поставтеся з повагою і не закидайте нас повідомленнями. У Віктора безліч прекрасних друзів, які з усім допомагають. Наразі займаємося тим, щоб потрапити у бажаний реабілітаційний центр за кордоном, де є найкращі фахівці у роботі з такими травмами. Ні я, ні мама Віті, ні друзі не даватимемо жодних інтервʼю чи коментарів”, - зауважила Оля. 

Ольга наголосила, що Віктору потрібен спокій та емоційно стабільні рідні поруч. Поважайте наш вибір утриматись від спілкування з будь-якими медіа. Після відновлення Віктор сам вирішить, чи розповідати свою історію.

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