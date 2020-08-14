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Виктор Павлик показал трогательное видео с умершим сыном: оно пробирает до слез

Пятница 14 августа 2020 14:40
Виктор Павлик показал трогательное видео с умершим сыном: оно пробирает до слез
Виктор Павлик с сыном (фото: Facebook/Виктор Павлик)
Автор: Людмила Жукова

Украинский певец Виктор Павлик скорбит о смерти 21-летнего сына

Украинский певец Виктор Павлик тяжело переживает утрату 21-летнего сына Павла, который скончался от онкологического заболевания. Парень очень тяжело болел и боролся с раком, но случилось непоправимое. Исполнитель скорбит и очень переживает.

На своей странице в Instagram он опубликовал видео, которое состоит из фотографий Павла. Ролик сопровождается песней группы The Beatles "Yesterday", которую исполняет Виктор Павлик.

"Кажется, что вчера", - подписал ролик артист.

Отметим, что на кадрах можно увидеть маленького Павла, потом его в юношестве, и в молодости.

Пользователи соцсети отреагировали на видео и написали, что на него невозможно смотреть без слез.

  • Нехай з Богом спочиває. Тримайтесь.
  • Вічная пам'ять, вашому сину!!
  • Сил Вам та мамі сина. Співчуваю. Втрата найважча серед усіх втрат.
  • Нехай Бог потішить ваші серця!
  • Вічна пам'ять, а Вам терпіння і мужності.

Как мы ранее писали, сын украинского артиста Виктора Павлика скончался 7 августа. Парню был всего 21 год и последние два года он боролся с саркомой позвоночника. О смерти 21-летнего Павла Павлика сообщила на своей странице мама парня Лора Созаева.

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