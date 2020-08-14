Виктор Павлик показал трогательное видео с умершим сыном: оно пробирает до слез

Украинский певец Виктор Павлик скорбит о смерти 21-летнего сына
Украинский певец Виктор Павлик тяжело переживает утрату 21-летнего сына Павла, который скончался от онкологического заболевания. Парень очень тяжело болел и боролся с раком, но случилось непоправимое. Исполнитель скорбит и очень переживает.
На своей странице в Instagram он опубликовал видео, которое состоит из фотографий Павла. Ролик сопровождается песней группы The Beatles "Yesterday", которую исполняет Виктор Павлик.
"Кажется, что вчера", - подписал ролик артист.
Отметим, что на кадрах можно увидеть маленького Павла, потом его в юношестве, и в молодости.
Пользователи соцсети отреагировали на видео и написали, что на него невозможно смотреть без слез.
Как мы ранее писали, сын украинского артиста Виктора Павлика скончался 7 августа. Парню был всего 21 год и последние два года он боролся с саркомой позвоночника. О смерти 21-летнего Павла Павлика сообщила на своей странице мама парня Лора Созаева.