Виктор Павлик обратился к онкобольному сыну Павлу после отказа лечиться: папа рядом

Виктор Павлик обратился к своему 21-летнему сыну Павлу, который недавно заявил про отказ от лечения. Парень с 2018-го болеет саркомой - очень агрессивным раком костей.

"Павел. Папа рядом. Папа любит", - написал Виктор в своем Instagram, опубликовав фото сына в военной форме.

Павел накануне написал, что очень устал от болезни и лечения. Молодой человек прошел уже 18 курсов химиотерапии, но болезнь прогрессирует. Он может передвигаться только на коляске, недавно начала отниматься рука.

"Я закончил свое лечение химиопрепаратами, но не потому, что оно больше не нужно, а потому что оно более бессмысленно", - написал юноша в Facebook.

Сын Виктора Павлика, Павел (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Напомним, что 12 мая Виктор Павлик женился на своей возлюбленной - Екатерине Репяховой, концертном директоре артиста. Девушка младше своего "начальника" на 29 лет.

Екатерина стала четвертой женой Павлика. Впервые он женился в раннем возрасте на девушке по имени Лида (тогда певцу было всего 18 лет). В браке родился сын Александр, ему сейчас 36 лет. Вторая жена - Светлана - гражданка Узбекистана родила Павлику дочь Кристину, ей уже 33 года.

Дольше всех Павлик прожил с Ларисой, танцовщицей ансамбля Тернопольской филармонии, которая и родила ему сына Павла.

Свадьба певца на юной девушке в такой сложный и трагический период в жизни его сына, вызывает много претензий со стороны поклонников.

Тем временем молодая супруга Виктора Павлика написала в своем Instagram про зависимость певца и про то, как "собирала его по кусочкам" несколько лет назад. Екатерина боится, что ситуация из-за личной трагедии мужа может повториться, пишет ТСН. Впрочем, такая позиция Екатерины, которая переживает за мужа, а не за своего пасынка в инвалидном кресле, вызвала шквал критики. После этого Репяхова вынуждена была закрыть свою страницу.

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