Викликає звикання та отруєння. Лікар назвав популярні ліки, які нічого не лікують
Препарат Біфрен (Нообут, Ноофен) – не має доведеної ефективності, хоча його любили прописувати лікарі із СРСР. Ці ліки дуже люблять медики на просторах пострадянського простору.
Лікар-невролог, психіатр вищої категорії Євген Скрипник на Facebook розповів усю правду про цей препарат.
Головні факти про Біфрен
- Біфрен та його аналоги заборонені для використання в Австралії як такі, які можуть спричинити звикання та отруєння.
- В Італії та Угорщині також заборонено, як речовину, невідому як діючу, і яка може призвести до тяжких наслідків.
- У США FDA (Управління з продовольства та медикаментів США) не зареєструвало Біфрен та його аналоги навіть як БАДи.
- Цей препарат не зареєстрований і не використовується у США та Європі. Тому що немає досліджень, які відповідають вимогам США та Європи.
- Усі дослідження, які були проведені, не відповідають доказовості, і всі російськомовні.
Чому препарат не має досліджень?
Річ у тому, що виробник не може довести, що препарат ефективний при тих чи інших станах.
Препарат синтезували ще 1960 року у Петербурзі, як препарат заспокоєння космонавтів перед польотом й у космосі. У 1975 році препарат фенібут був включений до аптечки космонавтів, які брали участь в експериментальному польоті "Союз-Аполлон".
Крім того, немає протоколів лікування неврологічних та психічних хвороб, куди б входив Біфрен та його аналоги у рекомендації.
Лікар вкотре нагадав, що це препарат без доведеної ефективності.
"Тому цей препарат не є фуфломіцином, але немає досліджень того, як він діє. Тому лікувати тривогу тощо Біфреном не раджу, тим більше давати його дітям при тіках та заїканні", - резюмував Скрипник.
Раніше ми писали, що лікар назвав "фуфломіцин", популярний серед людей похилого віку.
Також читайте, що лікар назвав найпопулярніший препарат від серця, який взагалі не працює.