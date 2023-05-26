Вызывает привыкание и отравление. Врач назвал популярное лекарство, которое ничего не лечит

Препарат Бифрен (Нообут, Ноофен) - не имеет доказанной эффективности, хотя его любили прописывать врачи из СССР. Это лекарство очень любят медики на просторах постсоветского пространства.

Врач-невролог, психиатр высшей категории Евгений Скрыпник на Facebook рассказал всю правду об этом препарате.

Главные факты о Бифрене

Бифрен и его аналоги запрещены для использования в Австралии как такие, которые могут вызвать привыкание и отравление.

В Италии и Венгрии также запрещен, как вещество, неизвестно как действующее, и которое можеет привести к тяжелым последствиям.

В США FDA (Управление по продовольствию и медикаментам США) не зарегистрировало Бифрен и его аналоги даже как БАДы.

Этот препарат не зарегистрирован и не используется в США и Европе. Потому что нет исследований, отвечающих требованиям США и Европы.

Все исследования, которые были проведены не соответствуют доказательности, и все русскоязычные.

Почему у препарата нет исследований?

Дело в том, что производитель не может доказать, что препарат эффективен при тех или иных состояниях.

Препарат был синтезирован еще в 1960 году в Петербурге, как препарат для успокоения космонавтов перед полетом и в космосе. В 1975 году препарат фенибут был включен в аптечку космонавтов, участвовавших в экспериментальном полете "Союз - Аполлон".

Кроме того, нет протоколов лечения неврологических и психических болезней, куда бы входил Бифрен и его аналоги в рекомендации.

Врач еще раз напомнил, что это препарат без доказанной эффективности.

"Поэтому это препарат не является фуфломицином, но нет исследований того, как он действует. Поэтому лечить тревогу и тому подобное Бифреном не советую, тем более давать его детям при тиках и заикании", - резюмировал Скрыпник.