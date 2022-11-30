"Викладала в дитсадку": зірка "Жіночого кварталу" Нікітіна розповіла, як потрапила у шоу

Акторка "Жіночого Кварталу" Катерина Нікітіна розповіла, як потрапила на шоу. Зокрема, про роботу на такому проєкті зірка мріяла ще з дитинства.

Зокрема, у Кременчуці Катерина навчалася на інженера комп'ютерних систем в університеті Остроградського. Також вона активно взялася організовувати різні заходи на факультеті й потрапила у дівочу команду КВК.

"Вони дізналися, що я сідаю на шпагат, ми одразу почали розкручувати цю тему якось по цікавому. І після того все, цей шпагат за мною закріпився. Катя - шпагат", - розповіла вона.

Катерина Нікітіна розповіла, як потрапила в шоу (скрін)

Паралельно дівчина викладала танці дітям. Коли команда КВК розпалася, то вона потрапила до Кременчуцької збірної "Лукас", де потім вони виступали на "Лізі Сміху".

Саме там таланти Катерини розгледіли й запросили на кастинг у "Жіночий Квартал". Дівчина й досі пам'ятає, коли отримала найочікуваніше SMS від проєкту.

"Я викладала в дитячому садочку. Я просто вибігаю з заняття, така дивлюсь, - це SMS. Там істерика була така! Одразу мамі, бабусі, всім подзвонила, все у мене вийшло, там у всіх сльози. Я прийшла отака в сльозах, щаслива, діти малі так на мене дивляться: "Катерино Олексіївно, що з вами? Я кажу: "Та все добре", - пригадала Нікітіна.

Катерина Нікітіна розповіла про "Жіночий квартал" (instagram.com/nikitkinna)

За словами Катерини, до "Кварталу 95" вона мріяла потрапити ще з дитинства. Однак, не акторкою, а танцівницею.

"Там дівчата танцювали, і я завжди казала: "Боже, буде мені 18 років і я піду на кастинг туди танцювати". Все повернулося зовсім по-іншому, я з ними, але не танцюю. Ну і танцюю теж, так", - додала вона.

Катерина Нікітіна розповіла про "Жіночий квартал" (instagram.com/nikitkinna)