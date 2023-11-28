Викинути, подарувати чи залишити? Ось як правильно перебрати речі в гардеробі

У багатьох людей шафа переповнена одягом так, що там неможливо нічого знайти. Тому саме час прибрати безлад. Однак, важко відмовитися від речей, за які ми заплатили гроші. Варто вирішити, який одяг викинути, пожертвувати чи залишити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real Simple .

Одяг з дірками

Якщо на одязі вже з'явилось кілька дірок, то можливо саме час його викинути. Багато центрів пожертвування одягу не приймуть речі із дірками.

Фахівці кажуть, якщо ви хочете уникнути відходів, можна знайти організації з переробки текстилю, які приймуть зношений одяг і перероблять тканину.

Розірваний одяг

Якщо розрив робить одягу непридатним для носіння, і ви не можете його полагодити самостійно, то краще просто позбутися його.

Однак, якщо річ розірвана на шві, хороший кравець може легко це виправити. Це чудовий спосіб заощадити на дорожчих речах, як-от штани чи піджаки.

Завеликий або замаленький одяг

Якщо ваше тіло зазнало серйозних змін і деякий одяг вам став завеликий, то потрібно "шукати йому новий дім".

Тому, якщо одяг занадто великий і вам не подобається, як він сидить або виглядає, то ви ніколи його не одягнете.

Те ж саме стосується замаленького одягу, з якого ви вже виросли. Варто не складати такий одяг, а віддати меншій сестрі чи братові.

Старе взуття

Дійсно зношене взуття може бути не тільки незручним, але може призвести до болю в ногах або інших проблем. Тож краще викинути його.

Якщо ваше взуття все ще в хорошому стані, але підбори або підошва зношені, то таку проблему можна вирішити у майстра.

З іншого боку, якщо у вас є пара взуття, яку ви взували лише кілька разів і виявили, що воно не зручне чи не ваш стиль, то пожертвуйте його.

Речі, які носите рідко

У кожного з нас у шафах є ті речі, які ми майже ніколи не носимо. Однак, місце у шафі вони займають.

До того ж деякі речі можуть вже втратити свій зовнішній вигляд, тому їх також варто позбутися.

Одяг з плямами

Можна непомітно заляпати нову блузку, і це, звичайно, шалено засмучує. Але якщо ви вичерпали всі домашні засоби для видалення плям, а ваша хімчистка зробила все можливе, але безрезультатно, то час з такою річчю банально прощатися.

Всі спроби переконати себе, що це не так помітно - ні до чого доброго не приведуть.