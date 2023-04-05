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Не викидайте ці речі, інакше в дім прийдуть горе і злидні

Які речі не можна викидати з дому, що не було злиднів (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Викидання деяких речей і продуктів, згідно з народними прикметами, може привести вас і вашу родину до злиднів, бід, хвороб й інших нещасть.

Які речі не можна викидати - дізнайтеся з матеріалу Styler далі.

Хліб

Згідно з народними прикметами, зневажливе ставлення до хліба призводить до злиднів.

Здавна вирощування хліба було важкою працею, яка займала весь цикл - від весни до осені. Саме тому до хліба ставилися з повагою, адже він був важливим продуктом на "тарілці" давніх українців.

Викидати хліб вважалось великою неповагою, за прикметами, це віщувало голод і хвороби. Аби хліб не встиг зіпсуватись, його засушували у сухарі і вживали до супу, клали у різні страви чи частували ним худобу, але ні в якому разі не викидали його.

Які ще речі не можна викидати

  • Годинники

Хоча старі поламані годинники зберігати в будинку не можна, але і викидати їх у сміття теж небажано. Вважається, що так ви позбавляєтеся від свого щастя, скорочуєте свій час. Якщо треба позбутися годинника, розберіть його на запчастини і так винесіть у сміття.

  • Ікони, біблії

Біблію, ікони, хрестики - не можна бездумно викидати в сміття. Наші предки передавали ці речі з покоління в покоління, і навіть випадкова втрата вважалася вкрай поганим знаком. Якщо ви хочете позбутися цих речей, подаруйте їх храму.

  • Фотографії

Вважається, що фото зберігають енергетику людини, її частинку, і викидаючи знімки можна нашкодити тим, хто там зображений. До того ж невідомо, до кого в руки вони потраплять. З допомогою фото можна зурочити, зіпсувати життя людині. Знімки, що вам не подобаються, краще спалити.

  • Гаманці

Викинути гаманець - погана прикмета. Вважається, що разом з ним можна викинути свої гроші, успіх і статус. Колись позбувалися старого гаманця особливим способом - або закопували під молодим деревом, або спалювали.

  • Волосся

Наші пращури вірили, що у волоссі зосереджена життєва сила. Згідно з прикметами, волосся потрібно спалювати, але в жодному разі не викидати у сміття, щоб не втратити здоров'я.

Раніше ми писали про три ознаки, що людині на роду написано бути багатою.

Також читайте, чому насправді не можна їсти з ножа.

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