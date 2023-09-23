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Вихідні пройдуть вдало як ніколи! Кому зі знаків Зодіаку пощастить цими днями

Україна, Субота 23 вересня 2023 06:27
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Вихідні пройдуть вдало як ніколи! Кому зі знаків Зодіаку пощастить цими днями Гороскоп на вихідні (фото: Freepik)
Автор: Styler

Гороскоп розповість, кому зі знаків Зодіаку усміхнеться удача. Вам може пощастити абсолютно в будь-чому: коханні, грошах чи нових можливостях. Тому не зволікайте та зловіть удачу за хвіст.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Мета розповідає, на чиєму боці удача буде найближчими днями.

Близнюки

Якщо ви вже давно чекаєте на якусь новину, то цими днями ви нарешті її отримаєте. Висока ймовірність, що вона буде пов'язана із серйозними кар'єрними перспективами. У вас навіть може з'явитися шанс переїхати в іншу країну. Для вас це стане чудовою пригодою, але сплануйте все заздалегідь, щоб уникнути неприємностей.

Стрілець

Вам точно пощастить у шопінгу, тому обов'язково влаштуйте собі тур місцевими магазинами чи торговими центрами. Щоб не купити зайвого, складіть список того, що вам потрібно. Це також допоможе не витратити забагато коштів.

Риби

У вас є можливість втілити в реальність те, про що ви давно мрієте. Крім того, на вихідних ви можете зустріти свою майбутню другу половинку, тому не сидіть вдома. Але разом із тим не будьте надто вимогливими до оточення. Простота характеру - ваша запорука успіху.

Раніше ми розповідали, хто зі знаків Зодіаку матиме фінансову удачу в жовтні.

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