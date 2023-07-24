"Виглядало все максимально правдиво": українська співачка стала жертвою шахраїв на OLX

Про цю неприємну ситуацію, яка трапилася з нею, артистка розповіла у своєму Instagram-акаунті.

Як співачка повелася на шахрайську схему

Ксенія вирішила продати технічне освітлення, яким не користується. Частину коштів зірка мала спрямувати на допомогу ЗСУ.

SHADU (фото: instagram.com/offi_shadu)

"Пише дівчина. Розпитує про прибор, готова купити, ніяких підозрілих дій… Потім вона каже, що оформила OLX Доставку, просить перейти за посиланням. Я переходжу за цим посиланням в повній впевненості, що це посилання на OLX Доставку. Натискаю "Отримати кошти", потрібно ввести номер картки, на яку переслати кошти. Але виглядало все максимально правдиво, навіть сайт виглядав ідентично до OLX", - розповіла артистка.

На щастя, співачка передумала вводити дані своєї карти та секретний CVV-код. І лише це врятувало її від того, аби влетіти на гроші.

Разом з тим, SHADU закликала ніколи не розголошувати особисті дані карток в інтернеті, адже чимало корисливих людей можуть скористатись цим.

Скриншоти

Як вберегтися від фішингу на OLX

Є кілька елементарних порад, які вбережуть ваші гроші та нерви від такого виду шахрайства.

Перевіряйте рейтинг і відгуки про користувача. Перш ніж укладати будь-яку угоду на OLX Доставка, обов'язково перевірте профіль покупця. Більшість шахраїв мають низький рейтинг або жодних відгуків.

Перевіряйте URL-адреси. Тричі переконайтеся, що ви на правильному сайті, перевіряючи адресу у веб-браузері. Повна версія сервісу OLX.ua виглядає olx.ua, мобільна версія - m.olx.ua, бізнес-сторінка на OLX - name.olx.ua. А от приклади фішингових сайтів:

Обговорюйте деталі угод тільки в чаті OLX. Не переходьте в сторонні месенджери, наприклад, якщо вам пропонують обговорити деталі в Viber, Telegram, WhatsApp тощо.

Не діліться особистою інформацією. Уникайте надсилання своїх особистих даних, таких як номер телефону, адреса, паспортні дані тощо незнайомим особам через OLX Доставка або електронною поштою.

Звертайтеся в службу підтримки. Якщо у вас виникли сумніви або ви стали жертвою шахрайства (фішингу) на OLX Доставка, зв'яжіться зі службою підтримки платформи, щоб повідомити про інцидент та отримати рекомендації щодо дій для розв'язання проблеми.

Варто також додати, що OLX ніколи не надсилає СМС з посиланням на оплату, з будь-якими скороченими лінками, з проханням збільшити ліміт або підтвердити платіж у банку.