"Выглядело все максимально правдиво": украинская певица стала жертвой мошенников на OLX
Украинская певица, участница шоу Голос страны SHADU (Ксения Шадурская) стала жертвой аферистов, когда хотела продать товар на OLX.
Об этой неприятной ситуации, которая случилась с ней, артистка рассказала в своем Instagram-аккаунте.
Как певица повелась на мошенническую схему
Ксения решила продать неиспользуемое техническое освещение. Часть средств звезда должна была направить на помощь ВСУ.
SHADU (фото: instagram.com/offi_shadu)
"Пишет девушка. Расспрашивает о приборе, готова купить, никаких подозрительных действий… Потом она говорит, что оформила OLX Доставку, просит перейти по ссылке. Я перехожу по этой ссылке в полной уверенности, что это ссылка на OLX Доставку. Нажимаю "Получить средства", нужно ввести номер карты, на которую отправлять деньги. Но выглядело все максимально правдиво, даже сайт выглядел идентично ОЛХ", - рассказала артистка.
К счастью, певица передумала вводить данные своей карты и секретный CVV-код. И только это спасло ее от того, чтобы влететь на деньги.
Вместе с тем, SHADU призвала никогда не разглашать личные данные карт в интернете, ведь многие корыстные люди могут воспользоваться этим.
Скриншоты
Как уберечься от фишинга на OLX
Есть несколько элементарных советов, которые уберегут ваши деньги и нервы от такого мошенничества.
Проверяйте рейтинг и отзывы о пользователе. Прежде чем заключать любую сделку на OLX Доставка, обязательно проверьте профиль покупателя. Большинство мошенников имеют низкий рейтинг или никаких отзывов.
Проверяйте URL-адреса. Трижды убедитесь, что вы на правильном сайте, проверяя адрес в веб-браузере. Полная версия сервиса OLX.ua выглядит olx.ua, мобильная версия – m.olx.ua, бизнес-страница на OLX – name.olx.ua. А вот примеры фишинговых сайтов:
Обсуждайте детали сделок только в чате OLX. Не переходите в сторонние мессенджеры, например, если вам предлагают обсудить детали в Viber, Telegram, WhatsApp и т.д.
Не делитесь личной информацией. Избегайте отправки личных данных, таких как номер телефона, адрес, паспортные данные и т.д. незнакомым лицам через OLX Доставка или по электронной почте.
Обращайтесь в службу поддержки. Если у вас возникли сомнения или вы стали жертвой мошенничества (фишинга) на OLX Доставка, свяжитесь со службой поддержки платформы, чтобы сообщить об инциденте и получить рекомендации по решению проблемы.
Следует также добавить, что OLX никогда не посылает СМС со ссылкой на оплату, с какими-либо сокращенными ссылками, с просьбой увеличить лимит или подтвердить платеж в банке.
Раньше мы писали, что украинская певица стала жертвой НЛП.