"Выглядело все максимально правдиво": украинская певица стала жертвой мошенников на OLX

Об этой неприятной ситуации, которая случилась с ней, артистка рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Как певица повелась на мошенническую схему

Ксения решила продать неиспользуемое техническое освещение. Часть средств звезда должна была направить на помощь ВСУ.

SHADU (фото: instagram.com/offi_shadu)

"Пишет девушка. Расспрашивает о приборе, готова купить, никаких подозрительных действий… Потом она говорит, что оформила OLX Доставку, просит перейти по ссылке. Я перехожу по этой ссылке в полной уверенности, что это ссылка на OLX Доставку. Нажимаю "Получить средства", нужно ввести номер карты, на которую отправлять деньги. Но выглядело все максимально правдиво, даже сайт выглядел идентично ОЛХ", - рассказала артистка.

К счастью, певица передумала вводить данные своей карты и секретный CVV-код. И только это спасло ее от того, чтобы влететь на деньги.

Вместе с тем, SHADU призвала никогда не разглашать личные данные карт в интернете, ведь многие корыстные люди могут воспользоваться этим.

Скриншоты

Как уберечься от фишинга на OLX

Есть несколько элементарных советов, которые уберегут ваши деньги и нервы от такого мошенничества.

Проверяйте рейтинг и отзывы о пользователе. Прежде чем заключать любую сделку на OLX Доставка, обязательно проверьте профиль покупателя. Большинство мошенников имеют низкий рейтинг или никаких отзывов.

Проверяйте URL-адреса. Трижды убедитесь, что вы на правильном сайте, проверяя адрес в веб-браузере. Полная версия сервиса OLX.ua выглядит olx.ua, мобильная версия – m.olx.ua, бизнес-страница на OLX – name.olx.ua. А вот примеры фишинговых сайтов:

Обсуждайте детали сделок только в чате OLX. Не переходите в сторонние мессенджеры, например, если вам предлагают обсудить детали в Viber, Telegram, WhatsApp и т.д.

Не делитесь личной информацией. Избегайте отправки личных данных, таких как номер телефона, адрес, паспортные данные и т.д. незнакомым лицам через OLX Доставка или по электронной почте.

Обращайтесь в службу поддержки. Если у вас возникли сомнения или вы стали жертвой мошенничества (фишинга) на OLX Доставка, свяжитесь со службой поддержки платформы, чтобы сообщить об инциденте и получить рекомендации по решению проблемы.

Следует также добавить, что OLX никогда не посылает СМС со ссылкой на оплату, с какими-либо сокращенными ссылками, с просьбой увеличить лимит или подтвердить платеж в банке.