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ViewSonic випустила 27-дюймовий ігровий монітор із двома режимами (фото)

Вівторок 01 квітня 2025 18:45
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ViewSonic випустила 27-дюймовий ігровий монітор із двома режимами (фото) Новий монітор ViewSonic вміє обидва режими (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Компанія ViewSonic представляє нову лінійку ігрових моніторів Dual Mode Series, створену у відповідь на стрімко зростаючі потреби сучасної геймерської аудиторії.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт виробника ViewSonic.

Характеристики монітора

Монітори пропонують два режими відображення: 4K UHD з частотою 160 Гц для високої деталізації та Full HD з частотою 320 Гц для ультрашвидкого геймплея. Перемикання між режимами відбувається одним натисканням кнопки, що дає змогу адаптувати монітор під різні ігрові сценарії.

У серії представлені моделі XG275D-4K і XG275D1-4K з 27-дюймовим екраном, можливістю зменшення діагоналі до 24,5 дюймів для кіберспорту, часом відгуку 0,5 мс (MPRT) і підтримкою AMD FreeSync™ Premium і NVIDIA G-SYNC Compatible для плавного зображення без розривів.

Монітори оснащені портами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 і USB-C з потужністю зарядки 65 Вт, забезпечуючи зручне під'єднання до ПК, консолей і мобільних пристроїв. У моделі XG275D1-4K також додано настроюване RGB-підсвічування для більш ефектного геймінгу.

ViewSonic випустила 27-дюймовий ігровий монітор із двома режимами (фото)Монітори пропонують два режими відображення (фото: ViewSonic)

Ціна монітора

Ціна моніторів починається від 599 доларів (24 800 гривень), а доступність залежить від регіону: XG275D-4K з'явиться в продажі в Північній Америці в березні 2025 року, XG275D1-4K - у Європі та Азії. Ергономічна підставка з регулюванням висоти, нахилу і повороту забезпечує комфорт під час тривалих ігрових сесій, а технологія ViewSonic Eye ProTech знижує навантаження на очі завдяки фільтрації синього світла і захисту від мерехтіння.

Монітори Dual Mode підійдуть не тільки для геймерів, а й для контент-кріейторів, стримерів і дизайнерів, яким важливі як висока частота оновлення, так і чіткість зображення. Для попереднього замовлення та отримання детальної інформації звертайтеся до офіційних дистриб'юторів або на сайт ViewSonic.

ViewSonic випустила 27-дюймовий ігровий монітор із двома режимами (фото)ViewSonic випустила 27-дюймовий ігровий монітор із двома режимами (фото)Ігровий монітор Dual Mode Series (фото: ViewSonic)

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