Відпустка перетворилася на кошмар: жінка помила голову і лишилася повністю паралізованою

Керолайн Берсон поїхала з партнером у довгоочікувану відпустку на Пафос, Кіпр. Але подорож мрії 53-річної жінки перетворилася на пекло, бо вона потрапила в лікарню і їй довелося витратити рік свого життя на лікування.

Що трапилося з жінкою на Кіпрі та які діагнози їй ставили лікарі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The Sun.

53-річна Керолайн та її 48-річний партнер Річард Маклін поїхали відпочивати на Пафос минулого літа. Це була подорож мрії й жінка довго чекала цієї поїздки.

Після приємного відпочинку на пляжі, жінка пішла у душ і під час миття голови вона відчула, що ліва рука повністю перестала її слухатися. Вона покликала Річарда, щоб він допоміг їй вийти з душу.

Відпустка мрії з коханим перетворилася на кошмар (фото: KennedyNews/CarolineBurson)

Спочатку жінка подумала, що рука просто затерпла, але стан швидко почав погіршуватися і її партнер викликав таксі, щоб дістатися до найближчої лікарні.

"У червні минулого року я поїхала у відпустку на Кіпр і якраз приймала душ, щоб підготуватися до вечері, коли я повністю втратила відчуття лівої руки. Вона просто повністю завмерла. Я втратила будь-яку можливість її використовувати буквально за частку секунди. Я кричала своєму партерові, що, здається, у мене інсульт", - розповіла жінка.

Вони провели всі тести обличчя та мови, і все було добре, проблема була тільки з лівою рукою. Вона подумала, що може її потягнула її чи щось подібне. А згодом вона відчула, що починає втрачати контроль й над правою рукою. Поки машина приїхала, Керолайн була повністю паралізована - від шиї вниз.

Лікарі були впевнені, що нічого серйозного не трапилося (фото: KennedyNews/CarolineBurson)

Лікарі, які її оглянули, сказали, що вона перенесла сильний сонячний удар і до ранку її стан має покращитися.

"Лікар сказав: "Ви, ймовірно, перенесли сильний сонячний удар, але вранці ви будете в порядку". Але я так не думала. Мені поставили крапельницю, і змін ніяких не було", - додала жінка.

Однак наступного дня стан Керолайн не змінився і Річард вирішив негайно перевезти кохану додому, у Великобританію. Спочатку її доставили в головну лікарню на острові, там провели додаткові тести, зробили МРТ, але визначити діагноз не змогли.

Там жінку доставили в університетську лікарню Саутгемптона. Після обстеження лікарі поставили невтішний діагноз - інсульт спинного мозку. Це небезпечний стан, який зазвичай виникає, коли кровообіг у хребті або артеріях припиняється через тромб або кровотечу.

Лікарі були впевнені, що Керолайн не зможе ходити (фото: KennedyNews/CarolineBurson)

Попри те, що лікарі казали, що ймовірно Керолайн більше ніколи не буде ходити, вона зробила свої перші кроки через сім місяців після інсульту. Жінка пройшла великий шлях, у тому числі й реабілітацію хребта в Солсбері. Зараз вона вже повернулася додому, у Гемпшир, до майже звичного їй життя.

"Мені сказали, що не очікується відновлення після інсульту спинного мозку, і це все. Я ніколи не очікувала, що я знову ходитиму. Я знала, що цього не може бути. Я просто витрачаю свій час на те, щоб мені стало краще", - розповіла Керолайн.

Лікарям у реабілітації вона сказала, що збирається піти від них на своїх ногах. І вони нічого їй на це не відповіли.

"Мені прийшлося вчитися робити все заново. Це було багато повторень і повільний прогрес. Перші кроки я зробила наприкінці минулого року, мої ноги ставали все міцнішими. Мені зробили ехокардіограму і побачили, що у мене дірка в серці, через що у мене стався інсульт. Дірку закрили", - розповіла Керолайн.

З лікарні Керолайн пішла на своїх ногах (фото: KennedyNews/CarolineBurson)

Вона зізнається, що відпустка на Кіпрі змінила її життя повністю. Їй було страшно, бо вона розуміла, як близько була до смерті.

"Вийти з клініки в лютому було просто неймовірно. Я не збиралася дозволити собі застрягти в інвалідному візку до кінця свого життя. Мене дуже вразило те, що я пережила за останні 14 місяців. Той душ на Кіпрі назавжди змінив моє життя. Я озираюся назад і думаю, що це так легко могло мати інший кінець", - додала жінка.