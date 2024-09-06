Отпуск превратился в кошмар: женщина помыла голову и осталась полностью парализованной

Кэролайн Берсон поехала с партнером в долгожданный отпуск на Пафос, Кипр. Но путешествие мечты 53-летней женщины превратилось в ад, потому что она попала в больницу и ей пришлось потратить год своей жизни на лечение.

Что произошло с женщиной на Кипре и какие диагнозы ей ставили врачи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Sun.

53-летняя Кэролайн и ее 48-летний партнер Ричард Маклин поехали отдыхать на Пафос прошлым летом. Это было путешествие мечты и женщина долго ждала этой поездки.

После приятного отдыха на пляже женщина пошла в душ и во время мытья головы она почувствовала, что левая рука полностью перестала ее слушаться. Она позвала Ричарда, чтобы он помог ей выйти из душа.

Отпуск мечты с любимым превратился в кошмар (фото: KennedyNews/CarolineBurson)

Сначала женщина подумала, что рука просто онемела, но состояние быстро начало ухудшаться, и ее партнер вызвал такси, чтобы добраться до ближайшей больницы.

"В июне прошлого года я поехала в отпуск на Кипр и как раз принимала душ, чтобы подготовиться к ужину, когда я полностью потеряла чувство левой руки. Она просто полностью замерла. Я потеряла любую возможность ее использовать буквально за долю секунды. Я кричала своему партеру, что, кажется, у меня инсульт", - рассказала женщина.

Они провели все тесты лица и языка и все было хорошо, проблема была только с левой рукой. Она подумала, что может ее потянула ее или что-нибудь подобное. А потом она почувствовала, что начинает терять контроль и над правой рукой. Пока машина приехала, Кэролайн была полностью парализована - от шеи вниз.

Врачи были уверены, что ничего серьезного не произошло (фото: KennedyNews/CarolineBurson)

Врачи, осмотревшие ее, сказали, что она перенесла сильный солнечный удар и к утру ее состояние должно улучшиться.

"Врач сказал: "Вы, вероятно, перенесли сильный солнечный удар, но утром вы будете в порядке". Но я так не думала. Мне поставили капельницу, и изменений никаких не было", - добавила женщина.

Однако на следующий день состояние Кэролайн не изменилось и Ричард решил немедленно перевезти любимую домой в Великобританию. Сначала ее доставили в главную больницу на острове, там провели дополнительные тесты, провели МРТ, но определить диагноз не смогли.

Там женщина была доставлена в университетскую больницу Саутгемптона. После обследования врачи поставили неутешительный диагноз - инсульт спинного мозга. Это опасное состояние, обычно возникающее, когда кровообращение в позвоночнике или артериях прекращается из-за тромба или кровотечения.

Врачи были уверены, что Кэролайн не сможет ходить (фото: KennedyNews/CarolineBurson)

Несмотря на то, что врачи говорили, что, вероятно, Кэролайн больше никогда не будет ходить, она сделала свои первые шаги через семь месяцев после инсульта. Женщина проделала большой путь и прошла реабилитацию позвоночника в Солсбери. Сейчас она уже вернулась домой, в Хэмпшир, к почти привычной ей жизни.

"Мне сказали, что не ожидается восстановление после инсульта спинного мозга, и это все. Я никогда не ожидала, что я снова буду ходить. Я знала, что этого не может быть. Я просто трачу свое время на то, чтобы мне стало лучше", - рассказала Кэролайн.

Врачам в реабилитации она сказала, что собирается уйти от них на своих ногах. И они ей ничего на это не ответили.

"Мне пришлось учиться делать все заново. Это было много повторений и медленный прогресс. Первые шаги я сделала в конце прошлого года, мои ноги становились все крепче. Мне сделали эхокардиограмму и увидели, что у меня дыра в сердце, из-за чего у меня произошел инсульт. Дыру закрыли", - рассказала Кэролайн.

Из больницы Кэролайн ушла на своих ногах (фото: KennedyNews/CarolineBurson)

Она признается, что отпуск на Кипре изменил ее жизнь полностью. Ей было страшно, потому что она понимала, как близко была к смерти.

"Выйти из клиники в феврале было просто невероятно. Я не собиралась позволить себе застрять в инвалидной коляске до конца своей жизни. Меня очень поразило то, что я пережила за последние 14 месяцев. Тот душ на Кипре навсегда изменил мою жизнь. Я оглядываюсь назад и думаю, что это так легко могло иметь другой конец", - добавила женщина.