"Відповідальний момент буде весною": експерт відповів, чи загрожує Києву зсунення ґрунту і чим це небезпечно
Останніми днями в Києві сніжить, і кількість опадів перевищує норму. Експерти вважають, що це може призвести до зсуву ґрунту на схилах у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю головного гідрогеолога Спеціалізованого управління протизсувних підземних робіт КМДА Василя Бокового для видання "Вечірній Київ".
Який стан ґрунтів спостерігають наразі
Експерт розповідає, що між зсувними процесами та погодними умовами є прямий зв'язок.
"При рясних та затяжних дощах, при таненні снігу вода насичує ґрунти на схилах і вони втрачають стійкість. Виникають зсувні явища: тріщини, заколи, сповзання. Тому ми завжди відстежуємо ситуацію з погодою й прогнозуємо, чого очікувати", - каже Боковий.
За його словами, поки ситуація не викликає занепокоєння, адже перепади температур повітря і сніговий покрив незначні.
"Але зима ще не закінчилася і відповідальний момент наступить весною, коли почнеться активне сніготанення й розмерзання ґрунтів. Тоді й виникають зсуви", - наголошує фахівець.
Наприклад, у 2013 році в березні випали значні обсяги снігу, а на початку квітня все розтануло. У той час в Києві утворилося 40 нових зсувних локацій через перенасичення ґрунтів вологою у столиці.
Які ділянки в Києві найбільш небезпечні
"Історично так склалося, що найбільшої уваги потребує центральна частина Дніпровських схилів - від ботсаду ім. Гришка до Андріївської церкви. Район щільно забудований, тут розташовані найбільші святині та пам'ятки архітектури та історії України", - пояснює гідрогеолог.
Крім того, Києво-Печерська лавра розташована в складних інженерно-геологічних і гідрогеологічних умовах. Там перезволоження ґрунту призводить до його сповзання.
Чим небезпечні зсуви
Зсуви ґрунту можуть призводити до:
- руйнування і завалення житлових та виробничих будівель, потенційно небезпечних об'єктів, інженерних і дорожніх споруд, магістральних трубопроводів, ліній електромереж, систем життєзабезпечення
- травмування та загибель людей
- створення умов для перекриття рік, внаслідок чого можуть виникати катастрофічні паводки
Ознакою зсуву є заклинювання дверей та вікон будівель, просочування води на зсувонебезпечних схилах та зміщення ґрунту. Якщо ви помітили такі зміни, повідомте органи місцевого самоврядування та цивільної оборони.
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