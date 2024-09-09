Відпочинок та оздоровлення дітей, постраждалих від війни: триває реєстрація на "Блогер Кемп" Фонду Ахметова

Це безкоштовне оздоровлення, відпочинок та психологічна реабілітація на Закарпатті у форматі дитячого табору проєкту "Мирний відпочинок дітям України" від Фонду Ріната Ахметова. Зміна триватиме з 18 по 27 жовтня 2024 року.

Кількість місць обмежена. Встигніть зареєструватися за посиланням.

Взяти участь у проєкті можуть:

діти, яких було незаконно вивезено до РФ та вдалося повернути в Україну;

діти, які втратили батьків під час війни;

діти з прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

діти опікунів і усиновителів;

діти, які проживають на території, де ведуться активні бойові дії;

діти з деокупованих територій;

діти, які постраждали від бойових дій.

Пріоритет при відборі учасників надаватиметься дітям, які не брали участь у проєкті впродовж 2023 та 2024 років.

Проєкт "Мирний відпочинок дітям України" від Фонду Ріната Ахметова підтримує молодь, яка вірить у майбутнє своєї країни, та допомагає хлопцям і дівчатам розкрити та розвивати свій потенціал. На кожній зміні діти та підлітки отримують нові навички і знання, зокрема, вчаться бути блогерами, займаються творчістю, відвідують майстер-класи від відомих експертів та знайомляться зі світом професій.

На змінах із дітьми працюють кваліфіковані психологи, які пройшли навчання Фонду Ріната Ахметова за програмою "Травма війни", а також наставники та команда Фонду. Вони допомагають молоді справлятися зі стресом та наслідками пережитого під час війни, долати страхи та набувати впевненості у своєму майбутньому.

Завдяки проєкту, майже 5000 дітей з усієї країни відпочили, оздоровилися та отримали психологічну допомогу.

Для всіх українських дітей та підлітків Фонд Ріната Ахметова цілорічно реалізовує освітні, оздоровчі, реабілітаційні, психологічні та мотиваційні проєкти. За 19 років за програмою "Рінат Ахметов - Дітям" підтримку отримали понад 5 млн дітей України.