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Відомий виробник випустив навушники з автономністю роботи понад 100 годин

Четвер 18 квітня 2024 15:00
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Відомий виробник випустив навушники з автономністю роботи понад 100 годин Marshall випустила накладні навушники Major V з автономністю понад 100 годин (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Marshall представила дві нові версії бездротових навушників: навушники Major V з оголов'ям та компактні бездротові навушники Minor IV типу TWS. Ці новинки вирізняються стильним чорним дизайном, який явно асоціюється із легендарними підсилювачами цього бренду.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Marshall Official Website.

Характеристики моделей

Відразу варто почати з переваг: модель Major V може працювати більше 100 годин без заряджання і підтримує бездротову зарядку, а також має можливість заряджання через USB-C. Навушники оснащені спеціальними динаміками, які знижують рівень стороннього шуму, забезпечуючи чистіший і чіткіший звук.

Відомий виробник випустив навушники з автономністю роботи понад 100 годин

Модель Major V може працювати більше 100 годин без заряджання (фото: Marshall)

Ще однією цікавою особливістю є наявність кнопки "М", яка дозволяє налаштовувати вбудовані функції, такі як регулювання еквалайзера або доступ до голосового помічника. Кнопка також підтримує функцію Spotify Tap, яка дає змогу відновити прослуховування музики на стрімінговому сервісі з моменту зупинки.

Відомий виробник випустив навушники з автономністю роботи понад 100 годин

Така кнопка дозволяє налаштовувати вбудовані функції (фото: Marshall)

Для підключення використовується технологія Bluetooth LE (Low Energy), що забезпечує стабільне з'єднання, великий радіус дії та покращену синхронізацію звуку. Також є можливість провідного підключення через міні-джек 3,5 мм, а складана конструкція робить використання навушників зручнішим.

Відомий виробник випустив навушники з автономністю роботи понад 100 годин

Навушники зручно тримати в руках (фото: Marshall)

Що стосується компактної моделі Minor IV, вона здатна працювати без підзарядки до 7 годин, а із зарядним кейсом - до 30 годин. Вона також підтримує бездротову зарядку та Bluetooth LE, а також має захист від вологи та пилу.

Відомий виробник випустив навушники з автономністю роботи понад 100 годин

Minor IV (фото: Marshall)

Вартість

Навушники вже доступні для попереднього замовлення на офіційному сайті компанії, а їх постачання розпочнеться 23 квітня. Ціна моделі Major V складає 129 фунтів стерлінгів (6 350 гривень), а Minor IV - 119 фунтів стерлінгів (5 850 гривень).

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