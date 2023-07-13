Відомий виробник кондитерських виробів дурить українців: фотофакт

В асортименті компанії крім пиріжків з маком, є також пиріжки з абрикосом, повидлом, полуницею та малиною.

Відповідно до закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" поширення інформації, що вводить в оману є правопорушенням за яке Антимонопольний комітет України може накласти штраф до 5% від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Фігурант кримінальної справи

ТОВ Комерційно-виробнича фірма "Рома" спеціалізується на виробництві муки та хлібобулочних виробів, прийомі та переробці зерна, й працює на ринку України з 1992 року.

Фірма "Рома" стала фігурантом кримінального провадження № 12018100100012786 від 03.12.2018. Так, головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України (державна зрада, - ред.).

Крім того, компанію підозрюють у незаконному виводі коштів.

Так, встановлено, що у період з березня 2022 року по червень 2022 року, ТОВ "ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН" здійснили реалізацію "Бронежилетів модульних тактичних 4-го класу" (тобто у період того ж часу, у який ПрАТ "НЕК "Укренерго" придбали у вказаного суб`єкту господарювання "бронежилети модульні тактичні 4 класу" за ціною 16 500, 00 грн) на адресу суб`єктів господарювання, у тому числі неплатників ПДВ за ціною від 8530 грн до 11750 грн за одиницю.

Від оперативного підрозділу СБ України, що здійснює супровід даного кримінального провадження отримано відомості про те, що частина з отриманих ТОВ "ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН" грошових коштів від зазначених вище суб`єктів господарювання, у тому числі від ПрАТ "НЕК "Укренерго" з метою їх подальшою легалізацією (відмиванням) та обготівкуванням, перерахована на адресу підконтрольних суб`єктів господарювання, у якості "надання поворотної фінансової допомоги" до числа яких увійшла й фірма "РОМА".