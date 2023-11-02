Відомий український ведучий повідомив про невтішний діагноз: він ледве ходить і говорить

Подробиці діагнозу актора

За словами Богдана, 1 листопада лікарі підтвердили йому рідкісний діагноз.

"Вчора мені підтвердили діагноз "синдром Гійєна-Барре". У більшості випадків він виліковний, але поки мій імунітет вбиває мою нервову систему, поступово мене паралізуючи. Так, я теж в а*уї, тому що випадок 1/100.000, а це зайвий раз доводить, що я ще той щасливчик, несіть лотерейний квиток", - написав він під відео.

У ролику ведучий звернувся до шанувальників із проханням уважно ставитись до свого здоров'я.

Також Богдан у сторіс свого фотоблогу поділився, що зараз перебуває на стаціонарі, де йому ставлять крапельниці. За його словами Богдан, полегшення поки що не спостерігається. Богдан знаходиться у лікарні (Скріншот)

Що відомо про діагноз актора

Синдром Гійєна Барре - це патологічний стан, при якому імунна система атакує окремі ділянки периферичної нервової системи. При цьому уражаються нерви, що контролюють м'язові скорочення або передають больові, температурні та тактильні відчуття.