Відомий український ведучий повідомив про невтішний діагноз: він ледве ходить і говорить

Український актор та телеведучий Богдан Буше Шелудяк повідомив, що має проблеми зі здоров'ям. Справа в тому, що у 31-річного ведучого програми "Хто зверху" діагностували рідкісний діагноз "синдром Гійєна-Барре".
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію в Instagram Шелудяка.
За словами Богдана, 1 листопада лікарі підтвердили йому рідкісний діагноз.
"Вчора мені підтвердили діагноз "синдром Гійєна-Барре". У більшості випадків він виліковний, але поки мій імунітет вбиває мою нервову систему, поступово мене паралізуючи. Так, я теж в а*уї, тому що випадок 1/100.000, а це зайвий раз доводить, що я ще той щасливчик, несіть лотерейний квиток", - написав він під відео.
У ролику ведучий звернувся до шанувальників із проханням уважно ставитись до свого здоров'я.
Також Богдан у сторіс свого фотоблогу поділився, що зараз перебуває на стаціонарі, де йому ставлять крапельниці. За його словами Богдан, полегшення поки що не спостерігається.
Синдром Гійєна Барре - це патологічний стан, при якому імунна система атакує окремі ділянки периферичної нервової системи. При цьому уражаються нерви, що контролюють м'язові скорочення або передають больові, температурні та тактильні відчуття.
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