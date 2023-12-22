UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відомий український співак і TikTok-блогерка вперше стануть батьками (фото)

Parfeniuk і Сімбочка (фото: instagram.com/parfeniuk_13)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак Parfeniuk та його кохана, TikTok-блогерка під псевдонімом Сімбочка, поділилися з прихильниками радісною новиною: вони вперше стануть батьками.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавця.

Зіркова пара чекає на первістка

Артист та блогерка запостили у соцмережах серію світлин, на яких пара демонструє позитивний тест на вагітність.

"Нас тепер троє. Чекаємо на тебе, наше сонечко", - написали вони під публікацією.

Parfeniuk і Сімбочка (фото: instagram.com/parfeniuk_13)

Про те, що Ілля Парфенюк скоро стане батьком, він також розповів в інтерв’ю Славі Дьоміну.

"Сімба вагітна. Слава, ти перший, хто про це дізнався. Готуємося. Я був шокований і дуже радий. Вона прокинулася зранку і каже: я відчуваю, що треба зробити тест. Ми робимо тест, а там дві смужки. Ми зразу вирішили, що будемо виховувати", - поділився співак.

Parfeniuk і Сімбочка (фото: instagram.com/parfeniuk_13)

Нагадаємо, у кінці листопада пара оголосила про заручини. За словами зірок, це сталося ще у липні цього року, однак розповісти новину вони вирішили пізніше, так як побоювались хейту фанів.

Для довідки

Parfeniuk став популярним після випуску своєї пісні "Провела екскурсію", яку за півроку прослухали майже мільйон людей.

Крім цього, в його репертуарі такі композиції, як "Долоні", "Відриваючись", "Повільно" та інші.

Parfeniuk і Сімбочка (фото: instagram.com/parfeniuk_13)

Відомо, що разом із друзями він виконував пісні в тролейбусі та ділився своєю творчістю в ТікТок, що призвело до його широкої популярності.

Його наречена Сімбочка також реалізувалася в мережі. Вона веде успішний блог, за яким стежать понад 230 тисяч людей. А в ТікТок у неї понад 2,5 мільйона підписників.

Читайте РБК-Україна в Google News
блогеркадітиспівакибеременностьзвезды шоу-бизнеса