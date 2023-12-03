Відомий телеведучий пояснив, для чого зберігає російський паспорт: "Потрібен мені"

Відомий телеведучий Олексій Суханов, який раніше висловився про Максима Галкіна та інших "хороших росіян", пояснив, для чого зберігає паспорт громадянина РФ після отримання українського. За словами зірки, він потрібен йому для переоформлення документів на латвійську квартиру.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю знаменитості для видання OBOZ.UA.
У 2022 році телеведучий, який народився та виріс у Росії, побудувавши там вдалу кар’єру, отримав українське громадянство та паспорт.
Олексій Суханов з українським паспортом (фото: instagram.com/suhanov.official)
Однак з паспортом громадянина РФ він поки розпрощатися не може, адже він йому необхідний для вирішення бюрократичних питань.
"У російського закінчився термін дії у травні. Але поки лежить собі. Я його тримаю, бо потрібен для переоформлення документів на мою латвійську квартиру. Вона купувалася на цей паспорт. Коли пройду всю цю паперову тяганину, просто в установі його і викину. А навіщо він мені? Український паспорт для мене – це законне право стати частиною людей з великої літери. Український дух – це те, що мене захоплює", - зізнався Олексій.
Незважаючи на те, що Суханов родом із Росії, він бездоганно володіє українською мовою і спілкується на телебаченні виключно нею.
Олексій Суханов (фото: instagram.com/suhanov.official)
"Я одного разу прокинувся і зрозумів - все в голові транслювалося українською. Ніколи не забуду ті відчуття. Я вже не беру уроки української, як це було раніше, вдосконалюю мову за допомогою спілкування та книг", - підсумував Олексій.
Зауважимо, що ще на початку повномасштабного російського вторгнення ведучий "Говорить вся країна" висловив осуд на адресу злочинного режиму Кремля і підтримав українців.
Олексій Суханов (фото: instagram.com/suhanov.official)
Оскільки він вже багато років проживає і працює в Україні, його позиція нікого не здивувала.
Суханов завжди був на боці нашої країни і завжди доброзичливо відгукувався про людей, яких вважає своїми співвітчизниками.
Нагадаємо, раніше ведучий "Говорить вся країна" висловився про доньку Сумської, яка мовчить про війну.
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