ua en ru
Пн, 12 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відомий співак чесно розповів про свої доходи: "З виступів майже не заробляю"

Понеділок 12 серпня 2024 21:50
UA EN RU
Відомий співак чесно розповів про свої доходи: "З виступів майже не заробляю" Назарій Гук - колишній учасник гурту DZIDZIO (Фото: instagram.com/julikofficial)
Автор: Любов Блажко

Ексучасник гурту DZIDZIO Julik (справжнє ім'я - Назарій Гук) чесно прокоментував тему своїх фінансів. Зокрема, він зауважив, що має кілька джерел доходу, а також зізнався, що практично не заробляє з концертної діяльності.

Про коментар артиста щодо доходів пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю Славі Дьоміну.

Як Julik коментує свої заробітки

Так, виконавець зізнається, що всі його виступи мають благодійну мету, а тому з них він практично немає фінансової вигоди.

"Як коли, залежить від місяця. Почнемо з того, що з шоу-бізнесу я майже не заробляю, тобто з виступів своїх. Я на них не заробляю. Це не прибуткові виступи, а благодійні. Багато хто дивується, коли я кажу, що всі гроші передаю на ЗСУ. Багато хто не вірить, але це їхні проблеми. У мене совість чиста", - пояснив зірка.

Натомість артист отримує кошти на життя з інших видів діяльності, у числі яких його заняття піаром, а також здача власної нерухомості.

"Мене Бог наділив бізнесами іншими, іншими видами діяльності. По-перше, це сфера по другій моїй освіті - сфера піару. Крім того, в мене є квартири, які я здаю. Одна в Києві є, і ще одна, крім тої, що я живу. Одну мені взагалі бабуся подарувала, а іншу - іншу також", - сказав знаменитість.

Наостанок музикант сказав інтерв’юеру, що в середньому його дохід на місяць становить близько 2 тисяч доларів.

Відомий співак чесно розповів про свої доходи: &quot;З виступів майже не заробляю&quot;Співак назвав суми своїх доходів (Фото: instagram.com/julikofficial)

Нагадаємо, Julik - 34-річний виконавець, автор та композитор пісень, саундпродюсер, ведучий івентів. Раніше був учасником колективу DZIDZIO.

З 2014 року перебуває у шлюбі з Катериною Демченко. У 2016 році у них народився син Денис.

Ми писали, що блогерка Верба розсекретила стать майбутньої дитини.

Крім того, нещодавно зірка серіалу "Одна родина" зізнався, чи готовий до нових стосунків після розлучення.

Читайте РБК-Україна в Google News
DZIDZIO Зірки шоу-бізнесу Співаки
NEWS
"Прорив" у Курській області розширюється: карти бойових дій
"Прорив" у Курській області розширюється: карти бойових дій