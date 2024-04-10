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Відомий російський співак-українофоб наклав на себе руки: що відомо

Середа 10 квітня 2024 17:12
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Відомий російський співак-українофоб наклав на себе руки: що відомо Євген Кунгуров наклав на себе руки (фото: РосЗМІ)
Автор: Василина Копитко

Заслужений артист РФ та палкий прихильник Путіна 40-річний Євген Кунгуров наклав на себе руки. Оперний співак підтримував анексію Криму та воєнну агресію Росії проти України. Кунгуров мав проблеми із алкоголем, а також не раз потрапляв до психіатричної лікарні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікації РосЗМІ.

Що відомо про артиста-путініста

8 квітня 2024 року Євгена Кунгурова знайшли мертвим біля будинку в Москві, де він проживав. Напередодні чоловік відправив своїй дружині повідомлення, що хоче накласти на себе руки, порізавши вени.

Також зазначається, що Кунгуров спостерігався у психіатра і перебував у депресивному стані.

За попередньою версією, на самогубство його штовхнуло розлучення, артист якраз перебував у процесі розірвання шлюбу з Іриною Меледіною. Жінка подала заяву до суду ще у травні торік.

Повідомляється, що причиною смерті могло стати падіння з висоти, проте офіційних даних із цього приводу немає. Деякі джерела зазначають, що у загиблого на руках були порізи.

У чоловіка залишилось двоє малолітніх дітей.

Відомий російський співак-українофоб наклав на себе руки: що відомоЄвген Кунгуров підтримував Путіна (фото: instagram.com/evgenyi_kungurov_official)

Додамо також, що Євген Кунгуров підтримував війни РФ проти України, анексію Криму та всю політику Путіна. На своїй сторінці в Instagram співак вітав російського диктатора із днем народження та називав його найкращим президентом.

Також відомо, що артист їздив в окупований Херсон і був учасником концерту-мітингу в Москві на честь анексії росіянами Криму.

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