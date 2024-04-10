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Известный российский певец-украинофоб покончил с собой: что известно

Среда 10 апреля 2024 17:12
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Известный российский певец-украинофоб покончил с собой: что известно Евгений Кунгуров покончил с собой (фото: РосСМИ)
Автор: Василина Копытко

Заслуженный артист РФ и пылкий поклонник Путина 40-летний Евгений Кунгуров покончил с собой. Оперный певец поддерживал аннексию Крыма и военную агрессию России против Украины. Кунгуров имел проблемы с алкоголем, а также не раз попадал в психбольницу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикации РосСМИ.

Что известно об артисте-путинисте

8 апреля 2024 года Евгения Кунгурова нашли мертвым возле дома в Москве, где он проживал. Накануне мужчина отправил своей жене сообщение, что хочет покончить с собой, вскрыв себе вены.

Также отмечается, что Кунгуров наблюдался у психиатра и в депрессивном состоянии.

По предварительной версии, на самоубийство его толкнул развод, артист как раз был в процессе расторжения брака с Ириной Мелединой. Женщина подала заявление в суд еще в мае прошлого года.

Сообщается, что причиной смерти могло стать падение с высоты, однако официальных данных на этот счет нет. Некоторые источники отмечают, что у погибшего на руках были порезы.

У мужчины осталось двое малолетних детей.

Известный российский певец-украинофоб покончил с собой: что известноЕвгений Кунгуров поддерживал Путина (фото: instagram.com/evgenyi_kungurov_official)

Добавим, что Евгений Кунгуров поддерживал войну РФ против Украины, аннексию Крыма и всю политику Путина. На своей странице в Instagram певец поздравлял российского диктатора с днем рождения и называл его самым лучшим президентом.

Также известно, что артист ездил в оккупированный Херсон и был участником митинга в Москве в честь аннексии россиянами Крыма.

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