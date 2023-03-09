Відомий російський репер поїхав на Донбас попіаритися та потрапив під обстріл
Російський репер Птаха (справжнє ім'я Давид Нурієв) вирушив на Донбас під виглядом благодійника. Він вирішив доставити до "ДНР" гуманітарну допомогу. Зараз він не виходить на зв'язок, і судячи з усього, потрапив під обстріл.
Про це повідомила його PR-директор Марина Євстифєєва, пишуть росЗМІ.
Деталі поїздки репера на Донбас
Як повідомила Євстифєєва, телефон артиста наразі не відповідає.
"Він справді їздив до Донецька. На зв'язок він не виходив, телефон відключений", - сказала вона.
PR-супровід розповсюдив у ЗМІ останнє відео, записане репером. На ньому репер знімає себе на фоні пострілів. Після цього камера (ймовірно, телефон із камерою) падає.
Репер вирішив попіаритися з "гуманітаркою" на Донбасі (Скріншот із відео)
Для довідки
Давид Нурієв, відомий під сценічними псевдонімами Птаха і Зануда, - російський реп-виконавець, кіноактор, учасник реп-групи "Три кити", колишній учасник реп-груп "Знедолені" та Centr.
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