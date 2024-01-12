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Відомий режисер розповів про конфлікт з Поляковою: "Отримував погрози"

П'ятниця 12 січня 2024 18:33
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Відомий режисер розповів про конфлікт з Поляковою: "Отримував погрози" Олег Боднарчук і Оля Полякова (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Український режисер Олег Боднарчук зізнався, що між ним і співачкою Олею Поляковою у свій час "пробігла чорна кішка".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю продюсера виданню KP.UA.

Деталі

За словами Боднарчука, конфлікт між співачкою та її продюсером Михайлом Ясинським розгорнувся після перемоги виконавиці на шоу "Як дві краплі" на каналі "Україна".

"Між нами пробігла чорна кішка. Уперше ми поцапалися, коли на проєкті "Як дві краплі", де я працював режисером і в якому перемогла Оля, мені стали відомі факти нечесного голосування і виявилося, що насправді міг перемогти [українська співак] Dantes".

Відомий режисер розповів про конфлікт з Поляковою: &quot;Отримував погрози&quot;

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Я написав про це пост і отримав погрози від Ясинського про звернення до суду. Ніякого суду не було. Пройшло багато часу, і ми почали нормально спілкуватися", - поділився режисер.

Також він додав, що вкотре посварився з артисткою навесні 2022 року, коли вона виконала пісню "Колискова мелодія України" на музику українського композитора Мирослава Скорика.

Відомий режисер розповів про конфлікт з Поляковою: &quot;Отримував погрози&quot;

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Оля заспівала пісню на музику Скорика. На цю ж мелодію вже давно була пісня в Оксани Білозір, і співачка одразу вийшла в публічний простір з інформацією, що ніхто з боку Полякової не узгодив із сім'єю Скорика питання авторських прав", розповів Олег.

У відповідь Оля написала пост, де публічно образила співачку.

Відомий режисер розповів про конфлікт з Поляковою: &quot;Отримував погрози&quot;

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Я взяв на себе сміливість і під цим постом запитав: "А реально, що з правами?" Тобто якщо з ними все гаразд, то чому не можна перейти з емоційної дискусії в суто правову?, - поділився історією режисер.

Боднарчук каже, що цього йому не вибачили. І відтоді їхні з Поляковою відносини перестали бути приязними.

Раніше продюсер висловився про втікача Олега Винника.

Також Фагот "розніс" артистів, як не перейшли на українську.

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Оля Полякова звезды шоу-бизнеса