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"Били мене". Зірка серіалу "Слуга народу" шокував, як над ним знущались у поліції

Четвер 29 серпня 2024 21:30
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"Били мене". Зірка серіалу "Слуга народу" шокував, як над ним знущались у поліції Арам Арзуманян (фото: instagram.com/aram_dad)
Автор: Іванна Пашкевич

Відомий український актор Арам Арзуманян розповів, що в юності не був зразковим громадянином і часто опинявся в неприємних ситуаціях. Через це йому доводилося зіштовхуватися з правоохоронними органами, і цей досвід залишив у нього не найкращі спогади.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артиста для "сВідома розмова".

Зі слів Арзуманяна, зараз він шанобливо ставиться до української поліції, проте у минулому його думка була іншою через один неприємний інцидент.

Коміка викликали на допит у справі одного з його знайомих, якого розшукували правоохоронні органи. Арам зізнався, що у відділенні він зіштовхнувся з фізичним і психологічним насильством.

&quot;Били мене&quot;. Зірка серіалу &quot;Слуга народу&quot; шокував, як над ним знущались у поліції

Арам Арзуманян (фото: instagram.com/aram_dad)

"Допитували і тими, я не знаю, НКВД-шними методами. Били мене. Всяке бувало. ... Я молодий хлопець, а вони починають тебе і психологічно тиснути, і фізично тиснути. Таке спілкування було. У мене було навіть таке, я знову повторюся, я був молодим гарячим хлопцем, і хуліганили ми, і опера, друга мого шукали. Вони кажуть, зайдіть поговоримо", - пригадав актор.

"Я молодий хлопець, нічого не розумію, я зайшов, я тільки поріг переступаю, абсолютно людина змінюється. Мені відразу подача в спину. Ми ж типу говорити прийшли, а з'ясувалося, що мене тут бити будуть. Давай розповідай, де він, що він? Я кажу, почекай, будемо говорити, або... І відразу подача. У живіт били", - додав він.

Арам також розповів, що в дорослому віці зустрівся з одним із тих, хто колись застосував до нього силу. Під час розмови поліцейський вибачився перед ним.

Раніше зірка "Скаженого весілля" зізнався, скільки грошей заробляє на місяць.

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