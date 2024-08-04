Відомий продюсер пояснив, чому Соловій "загрузла" у скандалах: "Популярність може зникнути"

Що Ясинський думає про Соловій

За словами Ясинського, співачка зовсім не така, якою її всі звикли бачити.

"Це дуже складно, тому що середовище, в якій формувався її музичний стиль, скажімо, репертуар, її шлях творчий, він не відповідає її внутрішньому стану. Вона рок-зірка на мій погляд, вона хуліганка", - розповів продюсер.

"Вона зовсім не така, якою її зробили її творчий шлях, середовище, в якому вона зростала, робила свої перші пісні, знайшла свого продюсера, який їй зробив дуже-дуже круті пісні, відкрив Україні її надзвичайний красивий голос, але вона інша", - додав він.

Дьомін та Ясинський обговорили скандали навколо Соловій (скріншот)

Людям, зазначає Ясинський, треба розуміти, що артисти не завжди роблять те, що повністю відповідає їхньому реальному світогляду. А Соловій, на його думку, теж "про інше", про рок-н-рол.

"Їй дуже було складно відкрити себе в підлітковому віці або пізніше. В тих умовах, в яких вона зростала, де вона жила", - пояснив він.

Також Ясинський не виключає, що колись поруч зі співачкою може з'явитися людина, яка запропонує їй змінити сценічний образ. Адже зараз вона, ніби "дівчина-квіточка", яка при цьому використовує лайку прямо на сцені.

Христина Соловій (Фото: instagram.com/soloviyka)

"Не тільки матюкається, там щось заміжні чоловіки, такі скандали, ця історія з церквою, заява з Єфросиніною. Це певний вайб, який зовсім не співпадає з музичним образом який був створений", - пояснив Ясинський.

"Їй або треба його підтримувати, але воно якось не складається, або треба його позбутися і сказати: "Все, я інша". А це треба йти на певні жертви... Це може не зайти на велику аудиторію, масові успіх, впізнаваність, популярність можуть зникнути", - додав він.

Скандали з Соловій

Нагадаємо, нещодавно співачка посварилася з Єфросиніною просто під час інтерв'ю. За словами Соловій, про це вона не шкодує.

"Я довгий час мала образ дівчинки-відмінниці, потім я почала показувати якусь свою бунтарську сторону, свою незгоду з якимись суспільними правилами, і це все ламало голови моєї аудиторії", - говорила артистка.

Після цього Соловій захейтили за "вульгарні" танці під час виступу з Білик. А на концерті в Чорноморську співачка потрапила у скандал через нецензурну лексику. Соловій зі сцени назвала стару назву міста "х**нею".