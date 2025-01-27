Відомий комік прямо відповів, чому звільнився з "Кварталу 95": "Набрався сміливості"

Популярний український стендап-комік, зірка "Ліги сміху" Макс Вишинський, який розсекретив, скільки тисяч доларів заробляє, розповів, чому вирішив піти зі студії "Квартал 95".

Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю Аліні Доротюк .

Чому Вишинський пішов із "Кварталу 95"

Зазначимо, що він працював сценаристом "Кварталу 95" 10 років.

На провокаційне запитання Доротюк, звільнили його чи ні, комік зазначив, що ні.

"З "Кварталу 95" на моїй пам'яті нікого не звільняли. А я все життя бачив себе на сцені. Але стендапом я не міг заробляти багато свого часу, тому пішов у сценаристи. І була мета саме на тому відрізку свого життя потрапити до "Кварталу". Але я завжди знав, що це буде такий мій міст кудись", - наголосив Вишинський.

Також він зазначив, що хотів піти ще 2020 року, коли зібрав вперше Жовтневий палац.

"Для мене "Квартал 95" був останніми роками такою дівчиною, до якої в тебе почуття вже згасли, але ти ще за звичкою з нею зустрічаєшся, боїшся образити. Ти поважаєш її, але якось уже все. Уже потрібно кудись рухатися вперед", - наголосив екссценарист.

"Тому тільки зараз набрався сміливості, порадився з дружиною. Вона сказала: "Все буде добре", - розповів він.

Водночас він наголосив, що працювала в студії йому подобалася, проте "перестали горіти очі".

"Це був кайф, але потім перестали горіти очі. А останні кілька років я не дивився жодного концерту "Кварталу". От я писав і йшов додому. Тобто ця була вже така рутинна історія", - підсумував Вишинський.

Хто такий Максим Вишинський

Комік народився 1990 року в Хмельницькому. Закінчив Київський національний економічний університет.

Макс Вишинський виступає в комедійному жанрі понад 10 років: брав участь у "Гуднайт Клаб", "Лізі сміху", неодноразовий переможець у "Розсміши коміка". Також був автором студії "Квартал 95".

Його жарти про сім'ю, любов, сімейне життя і несподіванки реальності.

Вишенський одружений понад 5 років - його дружину звуть Олена. У 2022 році у пари народилася дочка Ніка.



Максим Вишинський із дружиною (фото: instagram.com/max_vyshynskyi)