Відомий кінопродюсер і воїн ЗСУ вперше став батьком (фото)

Володимир Яценко став батьком

Зі слів захисника, у них з дружиною Анною народилася донечка, яку назвали Уляною.

"Сьогодні у наш буремний і прекрасний світ прийшла маленька дівчинка Уляна. Славімо ж її!) PS Дякую Anna Yatsenko за чудову командну роботу!", - написав Яценко.

Володимир Яценко вперше став батьком (фото: facebook.com/volodymyr.yatsenko)

Нагадаємо, Володимир Яценко - кінопродюсер, співзасновник українського кінопродакшену “ForeFilms”, представник української кіноіндустрії в Європейській кіноакадемії (European Film Academy).

Його продакшен випустив фільми "Дике поле", "Атлантида", "Додому", "Люксембург, Люксембург", "Я і Фелікс". "Люксембург, Люксембург".

У травні 2022 року чоловік мобілізувався в ЗСУ добровольцем. Разом із колегами-кінематографістами він організував "Групу кіно", яка знімає відео про роботу українських військових.

Володимир Яценко (фото: facebook.com/volodymyr.yatsenko)