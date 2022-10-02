Відомий французький філософ відзначив героїзм українських шахтарів

Про це Бернар-Анрі Леві написав у своїй колонці для НВ .

"Ми бачили Запоріжжя, заціпеніле від шантажу Путіна, який розмістив свою артилерію та війська посеред атомної станції. Ми ночували у Кривому Розі. За кілька годин після нашого від'їзду обстріл греблі спричинив потоп у районі Любові Адаменко і позбавив частину міста електрики", - розповідає публіцист.

Звідси стратегічне значення в цій битві за енергетику, розгорнутій на всіх напрямках, вугільних шахт Донбасу. А зараз шахт Дніпропетровщини, де, за його словами, лінія фронту для шахтарів проходить на глибині 245 метрів під землею.

"Люди з чорними обличчями хрестяться, ніби йдуть на фронт, перед дерев’яними позолоченими іконами при вході на перший рівень. За чотири години на зворотному шляху шахтарі співають гімн України, перш ніж повернутися на свіже повітря", - розповідає французький філософ про спуски і підйоми шахтарів на зміну.

Бернар-Анрі Леві порівняв героїзм українських шахтарів з подіями Другової світової.

"Битва за вугілля у Франції в 1945 році завершила епопею Опору. Тут, в Україні, шахтарі - це епічні герої на першій лінії у війні, що розгортається на землі та під землею", - підсумував він.

Нагадаємо, як повідомлялось раніше, шахти компанії ДТЕК Ріната Ахметова перед опалювальним сезоном працюють цілодобово в 4 зміни, щоб забезпечити українські ТЕС достатньою кількістю палива.