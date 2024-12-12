Відомий боксер, який бився з Джошуа і Ф'юрі, хоче воювати "за Путіна" проти України

Американський боксер, який відомий своїми боями з Тайсоном Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Віталієм Кличком та Даніелом Дюбуа, вирішив тепер будувати свою кар'єру у Росії та підтримати Володимира Путіна.

Чому американський боксер раптом вирішив переїхати у Росію після 20 років кар'єри у США, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Metro.

Боксер у важкій вазі Кевін Джонсон, який почав свою спортивну кар'єру ще у 2003 році, раптом вирішив перебратися до Росії.

У своїй єдиній боротьбі за золотий титул чемпіона світу з Віталієм Кличком у 2009 році Джонсон зазнав невдачі. А після цього він став кимось на кшталт бійця-захисника, забезпечуючи суворі виклики декому з відомих спортсменів, перш ніж вони перейшли до елітної ліги.

У свої 45 років Кевін Джонсон продовжує виступати на ринзі, але тепер він знайшов собі новий дім - у Росії. Відомо, що він у 2024 році отримав російське громадянство і для цього був використаний указ, який застосували раніше для американського актора Стівена Сігала.

"Тепер мене зватимуть Кевін Володимирович - на честь Путіна. Тепер я на 100% росіянин, без жартів. Я на 100% росіянин", - казав боксер.

Кевін прийняв нове ім'я - Кевін Володимирович, і став на військовий облік, як того вимагає російське законодавство. На реєстрацію у військовій частині він навіть запросив ЗМІ. А для краси фото прибув у повній військовій формі й очікував, що йому вручать гвинтівку.

"Я думав, мені сьогодні дадуть пістолет. Я був готовий! Офіцер Володимирович. Я готовий", - пожартував боксер.

Американський боксер Кевін Джонсон вирішив "битися" за Путіна (фото: Getty Images)

Джонсон перебрався до Росії ще у 2023 році. А серпні 2023 він прибув на зважування перед поєдинком проти Марка Петровського у футболці з зображенням обличчя спереду і назвав це "знаком поваги".

"Путін у Росії - президент, він головний командир. Він виступає за свою країну. Вся справа в інгредієнтах. Життя - це інгредієнти, а Інгредієнтів у Росії вдосталь", - сказав бувший американський боксер.

Також у своїх коментарях у ЗМІ Джонсон заявляв, що його найбільша мрія - зіграти у шахи з Путіним та виказував своє захоплення російським диктатором.

12 грудня 2009 року Джонсон зустрівся з Віталієм Кличком і бився за титул WBC у важкій вазі. Але фірмовий удар американця не спрацював, а потім він програв кожен раунд українцю.

У 2012 році Кевін Джонсон бився з Ф'юрі й отримав поразку від спортсмена, який через три роки став чемпіоном світу.

В бою проти Дерека Чісори американець отримав свою першу поразку нокаутом - у 2014 році.

У 2015 він бився з Джошуа, який нокаутом пробив усіх своїх 12 попередніх суперників. Жорсткий та досвідчений Джонсон був обраний, щоб надати Джошуа суворіші випробування протягом 10 раундів, але все закінчилося ще у другому.

Так само Джонсон вийшов на ринг з Дюбуа у 2018 році, але британець мав серію з восьми нокаутів поспіль. Цього разу Джонсон програв за рішенням судді.

Ще одну поразку від українця американський боксер отримав 27 серпня 2022 року в Гамбурзі - у бою проти Віктора Вихриста. Бій був розрахований на 10 раундів і Джонсон протримався увесь час, але по очках Вихрист став переможцем. Ще дві поразки від українців - у 2019 він програв Олександру Захожему, а у 2022 - Ігорю Шевадзуцькому.

Серед його перемог - бій з Брюсом Селдоном та Йоаном Пабло Ернандесом. А одне з перших досягнень у професійній кар'єрі ще у 2002 році - бій проти непереможного олімпійця Тимура Ібрагімова, який на подив усіх, закінчився внічию.

У 2004 Джонсон переміг клубного бійця Роберта Віггінса, а у 2005 році - здобув перемогу над бійцем Робертом Хокінсі. У 2009 році переміг Девіна Варгаса та отримав шанс на титул чемпіону світу.

У 2017 - перемога над Джамалом Вудсом. Після цього - перемога технічним нокаутом над Франческо Піанету.

У 2020 після п'яти поразок поспіль Джонсон зустрівся з Йоаном Пабло Ернандесом і здобув перемогу нокаутом в сьомому раунді. А 2021 - бій з непереможним Агітом Кабайелем, де програв одноголосним рішенням суддів.

Кевіна Джонсона, боксера родом з Джерсі, вважали одним з найперспективніших спортсменів США у важкій вазі.

До свого переїзду у російську Самару американець провів 60 боїв, де отримав 20 перемог нокаутом і 16 - за рішенням суддів. Поразок були 3 - нокаутом і 19 - за рішенням суддів.

Зараз у планах боксера, ймовірно, виступ не на ринзі, а на полі бою. Проти українців.