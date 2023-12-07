Відомий археолог розгадав "прокляття фараонів", що вбивало людей: як його уникнути

"Прокляття фараонів"

6 листопада 1922 року англійський археолог і єгиптолог Говард Картер разом зі збирачем старожитностей лордом Джорджем Карнарвоном виявили у Долині Царів гробницю давньоєгипетського фараона Тутанхамона.

В усипальниці дослідники нібито знайшли гранітну плиту, на якій було написано, що той, хто порушить спокій фараона, буде покараний (проклятий).

До 1929 року передчасно і, як дехто стверджує, за загадкових обставин, померли 13 осіб, які брали участь у відкритті гробниці, а також низка їхніх близьких (всього - 22 особи).

На тлі цих смертей зародилась легенда про буцімто прокляття, що переслідуватиме кожного, хто торкається могил царських осіб і мумій Стародавнього Єгипту.

Багато в чому формування "прокляття фараона" зобов'язане журналістам і письменникам, натхненним галасом навколо виявлення могили Тутанхамона і подальшими смертями.

Більшість науковців вважають, що зародження легенди про прокляття ґрунтується на забобонах, чутках, помилкових інтерпретаціях та нерозумінні старих єгипетських текстів.

Фараон на колісниці (фото: Wikipedia)

Наукова "розгадка"

Впродовж десятиліть дослідники, що не вірять у містичні прокляття, виділили три ймовірні причини смерті людей, які відвідали усипальниці або стикалися з муміями:

дія отрути, закладеної у саркофаг під час поховання

дія радіоактивних елементів, що знаходяться у могилі

дія грибка, що "живе" в могильній цвілі (в бруді, в пилу, у повітрі)

Однак на думку відомого єгипетського археолога та історика (колишнього генерального секретаря Вищої ради зі старожитностей Єгипту) Захі Хавасса, ні отрута, ні радіація, ні грибок тут абсолютно ні до чого.

Він вважає, що у гробниці з мумією можуть просто міститися невидимі мікроби, здатні викликати інфекції в людей, які входять до приміщення одразу після її відкриття.

"Коли в гробниці є мумія, у цій мумії є мікроби, яких ви не бачите. Раніше археологи поспішали - заходили в гробниці, заражалися мікробами та помирали", - пояснив дослідник.

Особливо небезпечними можуть бути запечатані саркофаги (ілюстративне фото: Рixabay)

Як уникнути "прокляття"

За словами Хавасса, уникнути такого "небажаного ефекту" досить просто.

Потрібно просто "провітрити" приміщення (місце розкопок) після відкриття гробниці - зачекати приблизно пів години, доки повітря очиститься від мікробів, і лише потім заходити.

Вчений додав, що саме так робить сам і радить іншим.

Як приклад він навів роботу з нещодавно виявленою гробницею, яка містила запечатаний саркофаг вагою 25 тонн приблизно у 19 метрах під землею.

"Кришка саркофага важила близько шести тонн. Її залишили відкритою на пів години, поки не вийшло "погане" повітря. Я сунув голову - і нічого. Прокляття фараонів - це просто мікроби", - підсумував експерт.