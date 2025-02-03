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Відомі підрозділи Сил оборони запрошують долучитися до спільного проєкту "Сила дронів"

Понеділок 03 лютого 2025 13:37
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Відомі підрозділи Сил оборони запрошують долучитися до спільного проєкту "Сила дронів" Фото: підрозділи Сил оборони запрошують долучитися до спільного проєкту "Сила дронів" (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Військових з різних підрозділів, військовослужбовців у СЗЧ та цивільних запрошують доєднатися до проєкту "Сила дронів Сухопутних військ". Цей проєкт спільно запустили п’ять відомих військових підрозділів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на повідомлення командира Окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра".

Кандидатам пропонується заповнити анкету за посиланням.

"Командири "К-2", "Ахіллес", "Фенікс", "Рарог" та "Птахи Мадяра" об’єдналися у спільний проєкт "Сила дронів Сухопутних військ". П’ять окремих організмів дронарної субкультури оголошують безпрецедентний набір особового складу з числа цивільних осіб, військовослужбовців за переводом, військовослужбовців у СЗЧ", - йдеться у повідомленні.

Організатори наголошують на перевагах служби в межах проєкту.

"Довірся командирам, що створили команди з нуля, розрісшись зі складу одного екіпажу до окремих військових частин. Вони знають свою справу, дбають про безпеку особового складу та його забезпечення, гарантують виключно фахове компетентне застосування, супровід легалізації повернення з СЗЧ, окремі умови та строки проходження БЗВП разом з фаховою підготовкою, повне забезпечення засобами та знаряддям боротьби", - закликає Мадяр.

"У нас дрони чекають на Воїнів, а не навпаки", - підкреслюють командири підрозділів.

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