Відомі інфлюєнсери могли б мобілізуватися до армії, аби виконувати просвітницьку роботу, - військовий

Герой цієї програми є молодшим сержантом, командиром відділення 24 ШБ “Айдар”, марксменом та автором телеграм-каналу “Говорять Снайпер”.

Військовий вважає, такі інфлюєнсери, як Ігор Лаченков (Лачен), Михайло Лебіга та Олександр Волошин, могли б мобілізуватися до лав ЗСУ, але не заради штурмів.

"Блогерів, тобто людину, яка приносить медійну користь, розумний командир ніколи не відправить на фронт. Така людина може йти у штурми тільки добровільно. Лачена, Лебігу, Волошина та інших можна було б призвати до армії і поставити на посаду помічника прес-офіцера частини", - переконаний "Осман".

За його словами, дуже багато людей сьогодні досі не розуміють, як працює система в армії. Водночас відомі блогери могли б доносити цю інформацію до суспільства.

"Військових для цього мало, а в них великі аудиторії. Це було б дуже добре для підтримки підрозділу в інформаційному та фінансовому плані", - переконаний "Осман".

Нагадаємо, раніше військові звернулися до блогерів та інфлюенсерів з великою аудиторією із закликом піти в ТЦК та пройти ВЛК, власний прикладом спонукаючи громадян країни змінити ставлення до мобілізації.

Водночас український блогер та ексчоловік співачки Анни Трінчер Олександр Волошин відреагував на пропозицію військових сходити інфлюєнсерам до ТЦК. На думку Олександра, кожен має бути на своєму місці. І блогери та інфлюєнсери своєю роботою допомагають закривати багатомільйонні збори на допомогу ЗСУ.